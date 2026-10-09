6 formas de decorar la entrada de tu casa con plantas para lograr una bienvenida más llamativa

La entrada de tu casa es la primera impresión que reciben tus visitas y también el espacio que te da la bienvenida cada vez que regresas. Por eso, decorarla con plantas puede ser una excelente manera de darle vida a la fachada, aportar color y crear un ambiente acogedor sin necesidad de hacer grandes remodelaciones. No importa si tienes un jardín amplio, un pequeño porche o solamente espacio a los lados de la puerta: existen diferentes formas de incorporar plantas y flores para conseguir una entrada bonita. La clave está en elegir las especies adecuadas, combinar sus tamaños y utilizar macetas que armonicen con el estilo de tu hogar.

6 formas de usar plantas, flores y macetas para transformar tu fachada sin gastar demasiado

Desde colocar macetas a ambos lados de la puerta hasta crear un pequeño camino rodeado de vegetación, estas ideas te ayudarán a aprovechar el espacio disponible y transformar la apariencia de tu hogar con detalles naturales.

