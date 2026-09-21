Elegir plantas para el jardín suele depender de su apariencia, sus flores o incluso de los beneficios que pueden aportar a los polinizadores. Sin embargo, algunas especies pueden terminar ocupando mucho más espacio del planeado y convertirse en una tarea constante de mantenimiento. La escritora y especialista en jardinería Debbie Wolfe recopiló en Good Housekeeping algunas plantas que distintos jardineros aseguran haber lamentado cultivar. Entre ellas hay especies que se reproducen con facilidad, se extienden mediante raíces o estructuras subterráneas y otras que pueden presentar problemas de enfermedades.

Estas plantas pueden terminar adueñándose del jardín

Antes de llevar una nueva especie a casa, conviene conocer cómo crece y qué tan sencillo es controlar su propagación. Estas son algunas de las que aparecen entre las experiencias recopiladas por Wolfe.



Amaranto. El amaranto puede llamar la atención por sus tallos altos y sus llamativas espigas rojizas. El problema aparece cuando produce semillas: de acuerdo con Wolfe, una sola planta puede generar miles de pequeñas semillas que además resultan atractivas para las aves. Esto puede hacer que las semillas terminen dispersándose por diferentes partes del jardín y aparezcan nuevas plantas donde originalmente no se habían colocado. Wolfe cuenta que, aunque durante las primeras temporadas logró evitar que produjera semillas, las aves terminaron ayudando a que la planta continuara extendiéndose.

Debbie Wolfe, experta en jardinería: “no compres estas plantas si no quieres arrepentirte de tenerlas en tu jardín”|Canva Cebollino de ajo. El cebollino de ajo (Allium tuberosum) puede ser útil como hierba culinaria y también atrae polinizadores, pero su capacidad para reproducirse puede convertirse en un inconveniente si no se controla. La extensión ocurre principalmente mediante semillas cuando las flores llegan a madurar. La Universidad Estatal de Iowa también señala que puede formar colonias densas si se permite que sus cabezas florales produzcan semillas. Crocosmia. Sus flores en tonos rojos, naranjas o amarillos pueden convertirla en una planta muy vistosa, pero debajo de la tierra tiene una característica que puede complicar su control. La crocosmia puede extenderse mediante estructuras subterráneas y avanzar rápidamente por los espacios disponibles. En el artículo de Wolfe, una jardinera cuenta que llegó a atravesar los límites de un cantero y continuar extendiéndose por una pendiente.

Debbie Wolfe, experta en jardinería: “no compres estas plantas si no quieres arrepentirte de tenerlas en tu jardín”|Canva Menta. La menta es conocida por su aroma y por sus usos en bebidas y alimentos, pero precisamente su capacidad de expansión puede convertirse en un problema cuando se planta directamente en el suelo. La planta puede extenderse mediante sus raíces y terminar ocupando zonas destinadas originalmente a otras especies. Por eso, una alternativa para quienes quieren cultivarla sin permitir que invada todo el jardín es mantenerla en una maceta o recipiente. Bálsamo de abeja. No todas las plantas de esta lista tienen problemas de propagación. El bálsamo de abeja, por ejemplo, puede resultar atractivo para polinizadores y colibríes, pero una de las jardineras consultadas por Wolfe tuvo problemas recurrentes con el oídio, una enfermedad que produce una capa blanquecina sobre las hojas. A pesar de haberlo colocado en un sitio soleado y con buena circulación de aire, la jardinera explicó que llevaba años intentando controlar el problema.

Debbie Wolfe, experta en jardinería: “no compres estas plantas si no quieres arrepentirte de tenerlas en tu jardín”|Canva

Antes de comprar una planta, revisa cómo crece

La experiencia de estos jardineros muestra que una planta bonita o beneficiosa no necesariamente será adecuada para cualquier espacio. Antes de comprarla, conviene revisar su nombre exacto, sus características de crecimiento, la forma en que se reproduce y las condiciones que necesita.

También es recomendable leer la etiqueta de la planta y consultar al personal del vivero sobre sus cuidados y comportamiento. Wolfe señala que esas pequeñas etiquetas contienen información importante para saber exactamente qué se está llevando a casa.