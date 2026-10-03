Una mesa de trabajo puede incorporar vegetación sin recurrir a macetas grandes, como lo son estas 4 plantas pequeñas perfectas para decorar tu escritorio sin ocupar mucho espacio. Mientras que estas 3 especies de interior fácil de cuidar ayudan a dar armonía a la casa y se ven hermosas.

Algunas especies de interior mantienen un porte reducido, necesitan cuidados sencillos y pueden vivir durante años dentro de una habitación si reciben la iluminación y el riego adecuados. Mientras que estas 4 plantas debes poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

4 plantas pequeñas perfectas para decorar tu escritorio sin ocupar mucho espacio|IA

Las 4 plantas perfectas para decorar el escritorio

1. Peperomia: Muchas especies suelen medir menos de 30 centímetros de altura, por lo que pueden mantenerse en recipientes de dimensiones reducidas. Su mejor ubicación es un sitio con luz abundante, pero indirecta, lejos de los rayos solares intensos del verano.

2. Fittonia: Conocida como planta nerviosa o planta mosaico, destaca por sus hojas ovaladas con nervaduras blancas, rosadas o rojizas. Es una especie de crecimiento bajo y expansión lenta, características que permiten colocarla en recipientes pequeños sin que ocupe rápidamente una superficie amplia.

3. Haworthia: Se le considera una planta compacta y de mantenimiento sencillo. Su cuidado requiere luz indirecta intensa, riegos espaciados y un sustrato con buen drenaje, ya que la acumulación de agua aumenta el riesgo de pudrición. Mide alrededor de 10 centímetros, por lo que su tamaño permite colocarla en recipientes reducidos y conservar una zona despejada alrededor.

4. Pilea: La variedad Pilea peperomioides, conocida como planta china del dinero, tiene hojas redondas sobre pecíolos largos y puede superar los 30 centímetros de altura, por lo que conviene elegir ejemplares jóvenes cuando se busca mantener una composición compacta. Se recomienda darle luz indirecta, sustrato con buen drenaje y riego cuando los primeros centímetros de tierra comienzan a secarse. A diferencia de la haworthia, la pilea necesita un seguimiento más frecuente de su crecimiento porque puede desarrollarse con rapidez.