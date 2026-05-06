La dermatología nutricional ha confirmado que la piel es el último órgano en recibir los nutrientes que ingerimos, por lo que una dieta deficiente se refleja primero en el rostro antes que en cualquier parte del cuerpo. Así que algunos alimentos son mejor que tu rutina de skincare.

Esto se debe a que algunos activos específicos que se encuentran en nuestra comida ayudan a hidratar e intervienen en procesos como la síntesis de colágeno y la protección contra el daño oxidativo causado por los rayos UV.

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Los 7 alimentos que funcionan como skincare

Los expertos aseguran que consumir alimentos con alta densidad nutricional funciona como un suero para el sistema que fortalece la piel y también reduce la micro-inflamación. Algunos de los mejores son:

Salmón

Rico en ácidos grasos como el Omega-3, este pescado actúa como un hidratante interno, aportando beneficios que mantienen la elasticidad y reducen la inflamación que causa acné y rojeces.

Aguacate

Contiene altas dosis de grasas monoinsaturadas y vitaminas E y C. El beneficio principal es que protege a la piel del daño solar, además de que la mantiene flexible y nutrida.

Tomates

Son la fuente principal de licopeno, un cartenoide con potentes efectos fotoprotectores. Su consumo regular ayuda a aumentar la resistencia natural de la piel frente a las quemaduras solares.

Una alimentación saludable puede ser el truco para una piel perfecta|Pexels: David Guerrero

Pimientos rojos y cítricos

Contienen mucha vitamina C, el factor indispensable para que el cuerpo produzca colágeno.

Semillas de calabaza

Son una de las mejores fuentes vegetales de zinc, que regula la producción de grasa, acelera la cicatrización de heridas y evita las marcas por el acné.

Arándanos

Son bayas cargadas de antocianinas y polifenoles. Combaten los radicales libres generados por la contaminación y el estrés y protegen la estructura del ADN celular.

Incluye frutas y verduras en tu rutina de skincare|Pexels: Bon appétit

Camote

Rico en vetacaroteno, que es convertido en vitamina A por nuestro cuerpo. Su principal beneficio es la renovación celular y que mejora el tono de la piel, aportando un bronceado saludable y un matiz cálido.

