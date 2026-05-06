Estos son los verdaderos motivos de la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Durante 3 años, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio desde sus redes sociales y frente a medios de comunicación presumen la relación que ambos llevaban, mostrando lo felices que estaban y los viajes que realizaban juntos. Todo parecía felicidad hasta que el actor anunció su separación en una entrevista.

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La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que nadie esperaba un divorcio. Después de muchas especulaciones, se han dado a conocer los verdaderos motivos de su desenlace. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Los supuestos “verdaderos motivos” de la separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fueron dados a conocer por la experta en farándula “Reina Venenosa”, quien detalla que un usuario se comunicó con ella para revelar nuevos detalles al respecto.

Detallando que la versión que le llegó explica que el fin del matrimonio fue por problemas financieros, situación que les hizo tener que vender su casa. Otro de los factores que influyeron en su separación fue la diferencia de edades entre ellos, que era aproximadamente 28 años.

Sin embargo, hasta el momento la pareja no ha dado muchos detalles sobre los verdaderos motivos de su rompimiento, se espera que en los siguientes días compartan más información. El único que habló al respecto fue Alexis, quien, al anunciar su divorcio, explicó que ella fue quien tomó la decisión de la separación.

¿Cuántas veces se ha casado Alexis Ayala?

El actor Alexis Ayala, a sus 60 años, con Cinthia Aparicio, ya era el tercer matrimonio que tenía. Antes de ella, el artista estuvo con Karla Álvarez de 1994 a 1995; después contrajo matrimonio con Fernanda López del 2014 al 2021.

La última separación del artista ha sorprendido a todos, debido a que unos meses antes, a ambos se les veía muy contentos, hablando frente a medios con total naturalidad. Al parecer, fue ella quien tomó la decisión de tomar caminos separados; así fue como lo mencionó Alexis ante el reconocido medio.