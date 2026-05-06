El color del año 2026, de acuerdo con Pantone Color Institute, es el Cloud Dancer, caracterizado por ser un tono blanco suave, etéreo y equlibrado que es descrito como un "susurro de calma" en medio del ruido del mundo.

Esta es la primera vez que Pantone elige un tono blanco como su color protagonista, simbolizando el deseo colectrivo de claridad, un nuevo comienzo y sinceridad.

La elección de este tono responde a una necesidad de "desintoxicación visual" luego de que en los últimos años se sintiera una gran sobreestimulación. Ahora, el color actúa como un ancla estructural para que otros pigmentos resalten.

Es importante saber que este no es un blanco óptico clínico, sino que posee una calidez sutil que lo hace mucho más acogedor y humano, lo que lo convierte en la base perfecta para el diseño de interiores.

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Las 7 formas de usar el color del año

Moda o el lujo silencioso absoluto

Se utiliza en todo un atuendo que puede combinar texturas como lino, seda y cachemira. Proyecta elegancia atemporal y una frescura que no depende de las tendencias pasajeras.

Interiorismo y espacios de respiro

Se considera ideal para paredes y techos en zonas de descanso. Al ser un tono que refleja la luz de manera suave, amplía visualmente los espacios pequeños.

Tecnología

Algunas marcas de teléfonos celulares y de otros accesorios intelifentes están integrando este color para dar un toque decorativo a sus productos.

El cloud dancer fue seleccionado como el color del año por Pantone|Pinterest

Diseño gráfico

Funciona como un marco neutro para identidades visuales que buscan comunicar modernidad y transparencia, alejándose de lo exagerado.

Manicura

En las uñas, es un tono que sustituirá los nudes tradicionales para brindar un acabado más cremoso y opaco.

Entornos meditativos

Se está empleando en colores de estudios de yoga o spa, para aprovechar su sensación y elevar a las personas a una relajación profunda y paz.

El cloud dancer puede usarse en decoración o en el mundo de la belleza|Pinterest

Contraste con metálicos y tierras

Es una combinación perfecta con materiales naturales, como la madera clara y los metales cepillados, elevando la calidad de cualquier objeto o prenda.

