Olvídate del calor en las noches con este truco; dormirás como bebé

Aunque existen varias formas de lograr que el calor no inunde tu ser durante las noches con estas temperaturas altas, se ha recomendado ampliamente este tip. Si eres de los que en estos momentos se están volviendo locos ante tanta complicación para conciliar el sueño, este artículo es para ti. Y sin más, se espera que este consejo pueda ser de gran ayuda en lo que resta de la primavera y ante el siguiente verano.

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¿Cuál es el mejor tip para conciliar el sueño ante tanto calor?

Tal vez se indique que con abrir la ventana de las habitaciones es suficiente, pero en ocasiones aparecen más problemáticas como los mosquitos. Por ello, se debe meditar en la base de todo y eso significa saber cuál es el material de las sábanas que usas. Es decir, estos elementos resultan importantes pues atrapan o repelen el calor de distintas formas.

En ese sentido específico, hay telas que permiten la transpirabilidad o en otras palabras… el aire circula de mejor manera con ese tipo de telas. Además tienen una gran capacidad de absorción para que el sudor no sea un incómodo problema. Por ello se recomiendan los siguientes materiales: bambú/tencel, lino y algodón percale.

Y al mismo tiempo debes evitar sábanas fabricadas con poliéster, pues tienen un nivel bajo de frescura, lo cual generará un acaloramiento marcado. En ese sentido, los materiales recomendados permitirán una sensación general de ligereza.

¿Se pueden enfriar las sábanas para combatir el calor?

Probablemente algunos consideren esto como una medida extrema, pero puede ser una solución para dormir cómodamente en los próximos días que el calor parece no perdonar incluso en las noches.