Los viajes al mar son una excelente oportunidad para lucir trajes de baño bonitos y que contrasten con los paisajes. Y para que el look esté completo, no pueden faltar los diseños de uñas más favorecedores para ir a la playa, todo gracias a que tienen tonos contrastantes y detalles que elevan la imagen en cualquier época porque son atemporales y les favorecen a todas.

Manicure para la playa: las ideas más bonitas para diseños de uñas que no pasan de moda

Uñas color arena con estrellas de mar. Si quieres un manicure que sea discreto, los diseños en beige o marrón suave que simulen la arena son ideales. Para que queden con la temática del viaje, agrega detalles con estrellas de mar.

Manicure azul turquesa. En caso de que prefieras diseños de uñas sencillas, pero que lucen muy bonitas, apuesta por un esmalte clásico en tono azul turquesa. Este color se asemeja un poco al agua del mar y se ve precioso con una capa de brillo que prolongue la duración.

diseños de uñas 7 diseños de uñas que son perfectos para hacer un viaje al mar y se ven bonitos. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas holográficas con conchitas marinas. Otra versión de manicure para lucir en la playa, son los modelos de efecto holográfico que traen pequeños dibujos de conchitas marinas. Lo mejor de todo, es que puedes experimentar con relieves y pedirle a tu “nail artist” que agregue un poco de relieve con gel moldeable.

Manicure de colores neutros con olas. Para que las uñas sean parte de tus atuendos, están los diseños que tienen olas dibujadas con un pincel sencillo. Para la base, puedes elegir los tonos que más combinen con tus trajes de baño y que las olas fusionen diversas intensidades del azul.

diseños de uñas 7 diseños de uñas que son perfectos para hacer un viaje al mar y se ven bonitos. FOTO: Pinterest

Uñas con peces anaranjados. En caso de que prefieras los manicures originales y que casi nadie usa, prueba con una base sólida en colores llamativos y que como protagonistas tengan peces anaranjados. Un tip para hacerlas aun más lindas, consiste simplemente en pedir en el salón de belleza que cada pez tenga un poco de relieve.

Diseños inspirados en el atardecer. Si una de tus partes preferidas de ir a la playa, son los majestuosos atardeceres, entonces puedes plasmar estos paisajes en tus diseños de uñas con estilo “sunset”. Se trata de degradados delicados en tonalidades anaranjadas, amarillas o rojas.

diseños de uñas 7 diseños de uñas que son perfectos para hacer un viaje al mar y se ven bonitos. FOTO: Pinterest