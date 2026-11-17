El baño toma cada vez más notoriedad en el mundo de la decoración por lo que se le da importancia a cada uno de los detalles. El vanitory siempre fue un mueble pesado con patas o que iba apoyado directamente sobre el piso, pero esto está quedando de lado por una nueva alternativa que da una mayor amplitud.

La alternativa en cuestión está ganando cada vez más terreno por ser liviana, estética y funcional. Busca despejar el suelo para poder generar una sensación de amplitud visual y orden.

¿Cuál es la nueva alternativa al vanitory?

Esta nueva alternativa está ganando cada vez más adeptos ya que se basa en reemplazar los muebles con patas por vanitorys flotantes (suspendidos) o estantes abiertos de madera tratada, amurados directamente a la pared.

Baño El baño tiene un gran impacto visual. (cANVA/Canva)

Sin dudas, el cambio es completo debido a que deja el piso libre por debajo, la vista recorre todo el ambiente sin interrupciones, logrando que incluso los espacios de pocos metros cuadrados parezcan mucho más grandes y luminosos. También tiene otra ventaja que es dejar de lado los rincones donde suelen acumularse la humedad o suciedad por lo que la limpieza es más fácil.

Si estás pensando en actualizar tus ambientes pues deberás elegir maderas nobles que cuenten con tratamiento hidrófugo, las más populares son petiribí, paraíso o roble. Las mismas deben ser combinadas con bachas de apoyo en cerámica o piedra que aportan un aire sofisticado tipo spa.

Para quienes se quieran sumar a la tendencia para modernizar el espacio del baño puedes hacer sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero. Si tienes poco dinero puedes colocar una tabla gruesa de madera tratada con ménsulas ocultas y sumar por debajo un canasto de fibras naturales para guardar toallas o productos de uso cotidiano sin generar desorden visual en el baño.

Vanitory Esta idea es increíble. (Canva /Canva)

Luego para complementar el rincón tienes que colocar el muebles suspendido con un espejo redondo u ovalado con grifería minimalista. Estos cambios puntuales te brindan un baño con gran funcionalidad, amplitud y estilo.