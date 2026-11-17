Una de las plagas más molestas que se presentan en las casas son las ratas y en los meses de bajas temperaturas, aunque no parezca, su presencia es muy alta. Estos roedores aprovechan la época para refugiarse, buscar calor y comida.

No son solo animales molestos, sino que su presencia presenta un riesgo para la salud y la vivienda. La aparición de una rata es suficiente para poder actuar y no dejar que se sigan reproduciendo.

Rata gigante

¿Qué atrae a las ratas al hogar?

Las ratas tienen una gran atracción por la comida, refugio y agua. En la temporada de otoño-invierno es cuando más se acercan a las casas para buscar calor y allí se quedan durante el resto del año.

La prevención es sumamente importante por lo que no debes dejar la basura abierta, no tener zonas de compost y levantar si hay en el patio fruta caída. A esto se le suma zonas con vegetación densa, madera apilada o cobertizos, que les sirven como refugio. Si encuentran una zona con comida abundante o con un clima suave, las posibilidades de que haya ratas aumentan.

Si quieres alejar las ratas pues tienes que asegurarte que no haya una fuente de alimentación ni zonas de refugio que pueda atraerlas. Suma los consejos mencionados anteriormente.

Para poder eliminar a las ratas muchas personas optan por trampas o venenos contra roedores, pero puede ser un problema para los niños o mascotas. Quienes no desean matar al animal pueden usar una jaula trampa diseñada para atraer a la rata con algo dulce o atractivo para ellos y cambiarlos de localización una vez atrapados.

plantas-para-evitar-plagas.jpg La lavanda es una planta que ayuda a eliminar las cucarachas y evitar plagas (Crédito: Freepik / topntp26)

Otra de las opciones es cultivar plantas aromáticas para repeler su aparición por medio de los olores. Así es que puedes usar menta, lavanda o el ajo que colocados en el perímetro del jardín ahuyenta a los roedores.