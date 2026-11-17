La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó y las decoraciones se empiezan a ver de a poco en las casas como así también en comercios o lugares públicos. Aquí el Feng Shui tiene un gran consejo sobre lo que no te puede faltar para atraer la prosperidad.

El Feng Shui lo que busca es poder armonizar los espacios para que la energía esté en equilibrio y pueda moverse sin impedimentos. Así también es que da a conocer cuáles son aquellos objetos que no pueden faltar.

¿Qué adornos no pueden faltar en Navidad ?

Si quieres atraer la prosperidad a tu casa pues no te pueden faltar los siguientes adornos:

Sobres rojos

Esta es una tradición muy relacionada con la buena fortuna. Para la cultura china los sobres rojos se usan para regalar dinero durante las celebraciones como el Año Nuevo.

Campanas para recibir buenas noticias

El sonido puede activar la energía positiva del ambiente y renueva el ambiente, según expertos en Feng Shui.

Campanas: Alegran el árbol de Navidad y suenan espantando malas vibras con cada tintineo. Campanas: Alegran el árbol de Navidad y suenan espantando malas vibras con cada tintineo. (Fuente: Canva)

Los adornos en dorado o plateado

Estos colores se asocian a la riqueza, el éxito y la abundancia. Coloca esferas de estos tonos en tu árbol de para proyectar prosperidad y crecimiento profesional.

Luces navideñas

El Feng Shui las relaciona con el elemento fuego por lo que se asocia a la vitalidad, la transformación y la energía activa.

Guirnaldas y coronas de hojas verdes

Simbolizan el renacimiento y el crecimiento. Las plantas naturales no solo aportan una conexión directa con la naturaleza y el elemento madera, sino que, según los principios del Feng Shui, también se relacionan con la vitalidad y la expansión.

La estrella de Navidad

Este es un adorno tradicional ya que se relaciona con la que guio a los Reyes Magos por lo que desde el Feng Shui representa la luz y la esperanza.

Estrella de Navidad (Crédito: Freepik/Freepik.es)

Naranjas y cítricos

Se usa para simbolizar la abundancia y la buena fortuna. Algunas culturas lo toman como amuleto para atraer la riqueza y la prosperidad.