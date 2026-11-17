La varita de luz de Huntrix de K-Pop Demon Hunters es uno de los accesorios más llamativos debido a que su luz te lleva al universo de las guerreras más famosas de la industria.

El uso de la varita es muy fácil debido a que se coloca las baterías o la cargas, dependiendo del modelo, y presiona el botón central para alternar entre los distintos colores y modos de parpadeo. Aquí te vamos a dejar lo que debes tener en cuenta.

¿Cómo se debe usar correctamente la varita de luz de Huntrix?

Encendido y alimentación

Vamos a comenzar por los modelos a pilas por lo que debes comenzar a desenroscar la tapa inferior del mango e inserta 3 pilas AAA teniendo en cuenta la polaridad de cada una. Es probable que algunas réplicas comerciales las pilas ya vienen incluidas y solo debas quitar la lengüeta plástica de seguridad antes de usarla.

En cuanto a los modelos recargables que cuentan con una batería interna, debes conectar mediante su puerto USB-C para que complete la carga antes del primer uso.

Control de luces y colores

Para poder encenderlo tienes que presionar el botón principal ubicado en el mango, allí verás cada pulsación cambia el color o el ritmo de la iluminación.

También debes tener en cuenta que la versión estándar verás que al presionar el botón repetidamente recorrerás una secuencia que pasa por rosa fijo, rosa titilante, celeste fijo, celeste titilante, púrpura, púrpura titilante, amarillo titilante y un modo multicolor (mientras el botón también cambia de color). En modelos alternativos encontrarás al menos 3 modos básicos de parpadeo y luz fija.

A la hora de apagarlo vas a continuar presionando el botón hasta completar el ciclo de colores, o mantenlo presionado un par de segundos según el circuito de tu modelo.

Accesorios y cuidados

A la hora de tener en cuenta los accesorios cuenta con una correa incluida en el extremo inferior del mango y pásala por tu muñeca para evitar caídas al agitarla.

También cuenta con una base exhibidora para que cuando no la estés usando en eventos o sesiones a las que asistas, las vas a colocar en la base antideslizante para dejarla parada como lámpara decorativa en tu habitación o altar de fan.

Por último, tenemos el almacenamiento por lo que si usas pilas AAA y piensas tener la varita guardada por mucho tiempo es importante que las retires para evitar que se sulfaten y dañen el circuito interno.