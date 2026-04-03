7 formas de llevar una sobrecamisa en esta primavera 2026: lucirás aesthetic y a la moda
Una sobrecamisa u overshirt es una prenda que no puede faltar en tu closet. Aquí te mostramos 7 formas para usarlas en esta primavera 2026: te verás aesthetic y a la moda.
La primavera llegó y una de las prendas que no pueden faltar en tu armario esta temporada son las famosas “overshirt” o sobrecamisas. Esta prenda es ideal para sustituir las chaquetas ahora que el clima es más cálido. Lo mejor de todo es que, al tratarse de un básico en tu clóset, su versatilidad es infinita; puedes usarla de manera casual o incluso formal. Aquí te compartimos 7 formas de llevar una sobrecamisa en 2026: ¡lucirás aesthetic y súper a la moda!
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¿Qué es una sobrecamisa u “overshirt”?
Las sobrecamisas son una prenda más gruesa o grande que una camisa normal, pero más delgadas que una chaqueta. Estas te ofrecen una protección ligera, lo que las hace ideales para la temporada de primavera o verano. A continuación, algunas inspiraciones para tu próximo outfit.
7 formas de usar una sobrecamisa en primavera 2026: te verás aesthetic y a la moda
- Tonos claros: Todos tenemos una camisa oversize y en tonos claros en nuestro clóset. Úsala desabotonada sobre una playera básica y unos pantalones casuales y lucirás 100% aesthetic.
- De rayas: Esa camisa formal a rayas que tienes en tu armario también puede funcionar como overshirt. No importa si te queda a la medida o es oversize, úsala desabotonada sobre una playera básica y el resultado será el mismo: un outfit a la moda y casual.
- Tonos neutros: Los tonos neutros, como el beige, también son un total acierto, pues añaden un toque de equilibrio a tu outfit, ya sea que quieras combinar con colores cálidos o fríos.
- De mezclilla: Si lo que buscas es un outfit 100% casual, cómodo y con mucho estilo, una sobrecamisa de mezclilla es la respuesta: es delgada y combina con todo.
- Blazers oversize: Si deseas un estilo un poco más formal, pero que siga viéndose relajado, intenta con un blazer delgado oversize. ¿Qué te parece este ejemplo?
- Con faldas largas o vestidos: No te límites a los jeans. Usa esa sobrecamisa que tanto te gusta con alguna falda o vestido largo: ¿el resultado? ¡Un outfit de otro nivel!
- Con faldas cortas o shorts: Las overshirt también quedan súper bien con faldas cortas o shorts, especialmente esta primavera. Checa esta otra forma de usarlas: