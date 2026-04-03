7 formas de llevar una sobrecamisa en esta primavera 2026: lucirás aesthetic y a la moda

La primavera llegó y una de las prendas que no pueden faltar en tu armario esta temporada son las famosas “overshirt” o sobrecamisas. Esta prenda es ideal para sustituir las chaquetas ahora que el clima es más cálido. Lo mejor de todo es que, al tratarse de un básico en tu clóset, su versatilidad es infinita; puedes usarla de manera casual o incluso formal. Aquí te compartimos 7 formas de llevar una sobrecamisa en 2026: ¡lucirás aesthetic y súper a la moda!

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¿Qué es una sobrecamisa u “overshirt”?

Las sobrecamisas son una prenda más gruesa o grande que una camisa normal, pero más delgadas que una chaqueta. Estas te ofrecen una protección ligera, lo que las hace ideales para la temporada de primavera o verano. A continuación, algunas inspiraciones para tu próximo outfit.

7 formas de usar una sobrecamisa en primavera 2026: te verás aesthetic y a la moda