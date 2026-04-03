7 diseños de uñas estilo k-drama; son perfectas si amas el estilo coreano y aesthetic

Si lo tuyo es el estilo coreano y eres amante de todas esas series de amor donde las protagonistas son hermosas y perfectas, debes probar estas opciones de manicura que resaltará tus manos, luciendo aesthetic, elegantes y combinables.

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Diseños de uñas k-drama: Cómodas y combinables

Combinadas: Las chicas de los k-dramas siempre optan por llevar las uñas cortas y redondeadas con colores tenues. Esta es una opción perfecta si te gusta darle un poco de color en tu manicura; combina el rosado y azul aperlado.

Elegantes: Si quieres verte lujosa y aesthetic, este estilo es uno de los más recomendados, pues a pesar de ser sencillo, roba miradas. Elige una base nude-café y para los trazos sticker o un barniz con efecto espejo, además te sugerimos llevarlas cortas y cuadradas.

K-drama de primavera: Si amas ver las series coreanas y estas fascinada con la moda, esta opción es la ideal, ya que se trata de llevar una base nude y combinación de efectos donde el amarillo es el protagonistas.

Románticas: Esta manicura consta de varios efectos, lleva algunas uñas en efecto cat eye, otra con base blanca y un diseño a mano alzada de cereza y otras más en base nude con relieves en transparencia, seguramente robarás miradas.

Estéticas: Seguramente, este tipo de uñas te recordará a las princesas elegantes de los k-dramas, pues son perfectas y aesthetics. Te sugerimos llevar algunas uñas con base nude y otras en el tono cloud dancer con un acabado aperlado.

Con pequeñas aplicaciones: Aunque el estilo coreano es muy austero en cuanto a las aplicaciones, este es un diseño que es amado por las coreanas, pues consta de tonos neutros y los brillantes son diminutos, lo cual se sigue viendo aesthetic.

Punta francesa: Si quieres llevar esta manicura de otro nivel, lleva una base nude lo más parecido a tu uñas natural, con algunas en punta francesa y otras más con diseños de flores coquetas a mano alzada, son ideales para combinar con cualquier outfit.