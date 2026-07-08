7 ideas de cenas ligeras y altas en proteína que se preparan en menos de 10 minutos

El consumo de cenas ligeras y con un perfil macronutriente de mucha proteína ayuda a que se recontruya el múscilo durante la noche, especialmente en las fases de sueño profundo.

Consumir una cena alta en proteína puede mantener el metabolismo activo sin generar picos de insulina que interfieran con la quema de grasa, de acuerdo con expertos.

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Las 7 mejores cenas ligeras para hacer en menos de 10 minutos

Tostadas de atún con base de aguacate y chiltepón

Mezcla una lata de atún en agua drenada con un cuarto de aguacate machacado, gotas de limón y sal. Monta sobre dos tostadas horneadas bajas en calorías y disfruta de un alimento rico en proteínas y lípidos saludables.

Tostadas horneadas de atún altas en proteína|Pexels: Leonardo Aquino

Omelette de claras con espinacas y queso cottage

Bate tres claras de huevo y viértelas en un sartén caliente con un chorrito de aceite en aerosol. Agrega un puño de espinacas baby y dos cucharadas de queso cottage en el centro; dobla a la mitad y ccina por un minuto cada lado.

Wrap de lechuga con pechuga de pavo y hummus

Toma dos hojas grandes de lechuga orejona o francesa limpias. Unta una cucharada de hummus de garbanzo en cada una y coloca tres rebanadas gruesas de pechuga de pavo para enrrollar firmemente.

Bowl de yogur griego sin azúcar con semillas de cáñamo

Sirve 200 gramos de yogur griego natural sin azúcar en un tazón. Añade dos cucharadas de semillas de cáñamo para elevar el aporte proteico y una pizca de canela en polvo para regular la glucosa.

Cena alta en proteína con yogurt griego y semillas|Pexels: Amnah Mohammad

Ensalada exprés de pollo deshebrado y edamames

En un tazón mezcla una taza de lechugas mixtas, 100 gramos de pechuga de pollo previamente cocida y deshebrada y media taza de edamames cocidos al vapor.

Salpicón de res

Mezcla en un plato hondo 120 gramos de falda de res cocida y deshebrada con un cuarto de taza de cebolla morada picada, jitomate en cubos y cilantro. Agrega una cucharadita de aceite de oliva y dos de vinagre de sidra de manzana.

Tofu con ajillo

Corta 150 gramos de tofu extra firme en cubos pequeños. Sécalos bien con una toalla de papel. Saltéalos en un sartén a fuego alto con una cucharadita de aceite de sésamo, ajo picado y un chorrito de salsa de soja durante 5 minutos.

