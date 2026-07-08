3 mejores infusiones naturales para desinflamar el abdomen y evitar la retención de líquidos
La retención de líquidos es un problema común que genera incomodidad y puede hinchar el abdomen, por fortuna algunas infusiones permiten desinflamar
La distinsión abdominal y la retención de líquidos suelen ser el resultado de procesos inflamatorios en el colon, desequilibrios en el consumo de sodio y otros problemas comunes en la población. Hoy te decimos cuáles son las mejores infusiones pasa desinflamar y eliminar la sensación de pesadez.
Las infusiones botanicas concentradas son una de las estrategias más eficientes para restaurar el equilibrio hídrico y digestivo. Ya que algunas hierbas poseen principios que relajan el músculo y actúan como diuréticos naturales.
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Las 3 mejores infusiones para desinflamar y eliminar la retención de líquidos
Te compartimos los detalles de las 3 recetas que desinflamarán tu abdomen y te ayudarán a recuperar el confort rápidamente.
- Infusión de jengibre con limón
Hierve tres rodajas de jengibre fresco en una taza e agua durante 5 minutos, apaga el fuego, añade el jugo de medio limón y deja reposar tapado antes de beber.
Contiene gingeroles y shogaoles, compuestos bioactivos que aceleran el vaciado gástrico y estimulan las enzimas del páncreas. Esto previene la fermentación de los alimentos en el intestino, lo que a su vez reduce la producción de gases y la hinchazón.
- Infusión de cola de caballo o equiseto
Infusiona una cucharada de la planta llamada cola de caballo en un estado seco y en una taza de agua hirviendo durante al menos 7 minutos. La recomendación es beberla a media mañana, tras el desayuno.
Una receta rica en flavonoides, sales de potasio y sílice. Componentes que estimulan la función renal aumentando el olumen de la orina, eliminando el exceso de agua retenida sin desequilibrar los niveles de minerales en el cuerpo.
- Infusión de menta piperita
Vierte agua hirviendo sobre 5 o 6 hojas frescas de menta piperita, tapa la taza para evitar que se evaporen los aceites esenciales y déjala reposar por 5 minutos antes de ingerir después de la comida principal.
El principio activo de esta planta es el mentol, que contiene propiedades espasmolíticas directas sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal.