3 mejores infusiones naturales para desinflamar el abdomen y evitar la retención de líquidos

La distinsión abdominal y la retención de líquidos suelen ser el resultado de procesos inflamatorios en el colon, desequilibrios en el consumo de sodio y otros problemas comunes en la población. Hoy te decimos cuáles son las mejores infusiones pasa desinflamar y eliminar la sensación de pesadez.

Las infusiones botanicas concentradas son una de las estrategias más eficientes para restaurar el equilibrio hídrico y digestivo. Ya que algunas hierbas poseen principios que relajan el músculo y actúan como diuréticos naturales.

"¡Roberto Tello se llevó cinco regalos!”, Yulianna Peniche asegura que ‘El Coreano’ le robó; ¿tomará acciones legales?

Las 3 mejores infusiones para desinflamar y eliminar la retención de líquidos

Te compartimos los detalles de las 3 recetas que desinflamarán tu abdomen y te ayudarán a recuperar el confort rápidamente.

Infusión de jengibre con limón

Hierve tres rodajas de jengibre fresco en una taza e agua durante 5 minutos, apaga el fuego, añade el jugo de medio limón y deja reposar tapado antes de beber.

Contiene gingeroles y shogaoles, compuestos bioactivos que aceleran el vaciado gástrico y estimulan las enzimas del páncreas. Esto previene la fermentación de los alimentos en el intestino, lo que a su vez reduce la producción de gases y la hinchazón.

La infusión de jengibre es excelente para eliminar la retención de líquidos|Pexels: Gundula Vogel

Infusión de cola de caballo o equiseto

Infusiona una cucharada de la planta llamada cola de caballo en un estado seco y en una taza de agua hirviendo durante al menos 7 minutos. La recomendación es beberla a media mañana, tras el desayuno.

Una receta rica en flavonoides, sales de potasio y sílice. Componentes que estimulan la función renal aumentando el olumen de la orina, eliminando el exceso de agua retenida sin desequilibrar los niveles de minerales en el cuerpo.

Las infusiones herbolarias ayudan a desinflamar el vientre hinchado|Pexels: Rahime Gül

Infusión de menta piperita

Vierte agua hirviendo sobre 5 o 6 hojas frescas de menta piperita, tapa la taza para evitar que se evaporen los aceites esenciales y déjala reposar por 5 minutos antes de ingerir después de la comida principal.

El principio activo de esta planta es el mentol, que contiene propiedades espasmolíticas directas sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal.

