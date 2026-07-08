Los cocineros castigados eligen a sus compañeros para enfrentar su sanción en MasterChef 24/7

Luego de una intensa gala de beneficios y castigos, le llegó la hora a Ramahá, Flor y Camila para cumplir con su sanción en la cocina oculta de MasterChef 24/7 y es que fueron los participantes con el peor desempeño de la noche, por lo que tuvieron que elegir a los compañeros que vivirían la encomienda con ellos hasta altas horas de la noche.

Ixdit no llega a la cocina oculta

De regreso al Mundo MasterChef, los cocineros sancionados se vieron en la necesidad de elegir a sus compañeros de castigo y es que cabe recordar que Claudia Lizaldi compartió que tendrían que pasar toda la noche cocinando fondos en la dark kitchen, por lo que Ramahá, Flor y Camila eligieron a Ixdit, Jazmín y Nora, respectivamente.

No obstante, Ixdit no llegó a cocina oculta para cumplir con el castigo aunque cabe señalar que el yucateco no la escogió a ella de frente.

Aunque Flor había dejado ver que escogería a Nora, al final preguntó a quién le gustaría vivir la sanción con ella, por lo que Jazmín se ofreció a ayudarla y es que cabe recordar que la cocinera ya pasó por ese mismo castigo algunas semanas atrás.

Hablando de Camila, la cocinera saboteada en la gala le había dicho que a Flor que le devolvería el favor a Michelle; sin embargo, al final tomó la palabra para compartirle a los participantes que como busca terminar con el ciclo de hostilidad entre los grupos al interior del Mundo MasterChef, prefirió elegir a Nora con el fin de conocerla mejor.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Michelle (equipo rojo), Antrax (equipo azul) y Daniela (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.