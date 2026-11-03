Diciembre trae nuevas opciones para quienes buscan renovar su manicura antes de las posadas, Nochebuena y Año Nuevo. Es por ello que traemos para ti estas 9 imágenes de uñas de Navidad que puedes tomar de inspiración para este 2026. Mientras que estos 5 diseños que puedes usar en noviembre de este año.

Las propuestas combinan colores tradicionales con acabados metálicos, detalles minimalistas, efectos cromados y decoraciones inspiradas en elementos invernales. Estas alternativas son de estilos discretos, diseños elegantes y combinaciones más llamativas. Mientras que estos 5 diseños que puedes usar en noviembre y diciembre de 2026.

9 imágenes de uñas de Navidad que puedes tomar de inspiración para este 2026|IA

Uñas para esta Navidad

1. Rojo cerezo: El rojo cereza es una de las alternativas clásicas para las celebraciones decembrinas. Una opción consiste en aplicar esmalte rojo brillante en todas las piezas y agregar pequeñas líneas, estrellas o fragmentos dorados en dos dedos.

2. Borgoña brillante: El borgoña es una alternativa al rojo tradicional. Su tonalidad oscura combina con acabados brillantes y formas cortas, cuadradas o almendradas.

3. French con dorada: La manicura francesa también tiene una versión festiva. En lugar de utilizar la tradicional línea blanca, esta propuesta incorpora una franja dorada sobre una base rosa translúcida o nude. El trazo puede ser delgado para mantener un acabado discreto o más grueso para darle mayor protagonismo.

4. Blanco lechoso: Es una alternativa para quienes prefieren tonos claros. El diseño puede llevar una base semitransparente y pequeños copos plateados sobre uno o dos dedos. También brillantes para conseguir un efecto similar al hielo.

5. Bastones de caramelo: Las líneas diagonales rojas y blancas reproducen la apariencia de los tradicionales bastones de caramelo.

6. Verde esmeralda: Crea una combinación relacionada con los colores tradicionales de las fiestas. La propuesta consiste en utilizar esmalte verde oscuro y agregar estrellas pequeñas, puntos o líneas doradas.

7. Dorado cromado: Los acabados metálicos son otra alternativa para las celebraciones nocturnas. El efecto espejo se consigue mediante pigmentos cromados sobre una base adecuada, con los que se obtiene una superficie reflectante.

8. Glitter plateado: Se puede combinar con una base transparente, gris claro o blanco perlado, además de distribuir el brillo en degradado desde la punta hacia el centro.

9. Moños y lunares: Los moños pequeños y los lunares permiten recrear la apariencia del papel decorativo y los listones de los regalos. Una combinación consiste en utilizar una base nude, agregar puntos blancos o dorados y colocar un moño rojo o borgoña sobre una pieza.