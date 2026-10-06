7 ideas para hacer pulseras de colores de los Saja Boys

Los Saja Boys son uno de los grupos que destacan en Las Guerreras K-Pop y su estética puede convertirse en una fuente de inspiración para crear accesorios. Las pulseras son una alternativa sencilla para representar algunos de sus colores y elementos característicos.

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Con cuentas, hilos y materiales fáciles de conseguir, es posible elaborar diseños diferentes y personalizados. Desde modelos tejidos hasta propuestas con dijes, estas ideas permiten crear pulseras inspiradas en el grupo para usar o regalar a otros fans.

¿Qué elementos se necesitan para hacer pulseras de los Saja Boys?

Los materiales pueden variar según el diseño, pero la mayoría son fáciles de conseguir y permiten crear diferentes estilos de pulseras:



Hilos y cordones de colores

Cuentas de diferentes tamaños

Cuentas con letras

Dijes pequeños

Gomitas elásticas

Tijeras

Aguja

Pegamento

¿Cómo hacer pulseras de colores de los Saja Boys?

Los colores y la estética de los Saja Boys pueden convertirse en inspiración para crear pulseras originales y fáciles de personalizar. Estas son siete ideas para hacer diferentes diseños:

1. Pulsera inspirada en “Soda Pop”

Combina cuentas de colores llamativos para recrear la energía de la canción. Como detalle central, agrega un pequeño dije con forma de argolla de lata.

2. Diseño rosa y azul

Alterna cuentas rosas y azules para crear una pulsera inspirada en colores del grupo. También puedes combinar ambos tonos con hilos trenzados para conseguir un diseño diferente.

3. Pulsera con nudos tradicionales

Utiliza cordones en tonos morados y azules para crear una pulsera con nudos decorativos. Esta propuesta incorpora un detalle inspirado en la estética coreana de Las Guerreras K-Pop.

4. Pulsera tejida con iniciales

Crea una pulsera de crochet utilizando hilos en tonos lilas, morados o rosas. En el centro puedes añadir la inicial de tu Saja Boy favorito para personalizarla.

5. Pulsera con cuentas de letras

Combina cuentas de colores con piezas que tengan letras para formar “SAJA BOYS”. También puedes utilizar los nombres o iniciales de tus integrantes favoritos.

6. Pulsera de macramé

Utiliza hilo chino en tonos rosa, azul o morado y realiza una serie de nudos planos. Para completar el diseño, incorpora un pequeño dije y un cierre ajustable.

7. Pulsera de gomitas

Combina gomitas rosas, azules y moradas para crear un accesorio colorido y flexible. Puedes tejerlas con los dedos o utilizar un pequeño telar para conseguir diferentes patrones.