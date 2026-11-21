Las seguidoras de Rumi, Mira y Zoey pueden llevar su afición hasta los accesorios que utilizan durante el recreo. Una alternativa consiste en imprimir ilustraciones de sus personajes favoritos, recortarlas y pegarlas en la lonchera con estas 4 plantillas de KPop Demon Hunters. Mientras que estas 5 manualidades son el regalo perfecto.

Netflix Family cuenta con una sección gratuita de actividades descargables inspiradas en la película. Entre las opciones aparecen figuras de papel, dibujos para colorear, manualidades y diseños de HUNTRIX. Mientras que estas 4 plantillas de stickers de Saja Boys y HUNTRIX son ideales para decorar los regalos en Navidad de una fan de KPop Demon Hunters.

4 plantillas de KPop Demon Hunters que toda fan querrá para personalizar su lonchera 4 plantillas de KPop Demon Hunters que toda fan querrá para personalizar su lonchera (IA)

Las plantillas para personalizar la lonchera

1. Rumi con detalles morados: Una primera propuesta consiste en utilizar una ilustración de Rumi con su característico cabello morado y su vestuario de escenario. Para elaborarlo, descarga una ilustración de la protagonista, imprímela sobre papel adhesivo y recorta su silueta. También puedes utilizar papel fotográfico y cubrir la parte posterior con cinta de doble cara.

2. Mira con estrellas: Mira es otra protagonista que puede aparecer. Su cabello largo y su vestuario crean una ilustración acompañada de estrellas, corazones y figuras geométricas. Una distribución vertical funciona en recipientes alargados, mientras que una versión horizontal puede ocupar la tapa de una caja rectangular.

3. Zoey: Destaca por sus trenzas y su vestuario, elementos que permiten elaborar una composición con colores vivos. Una opción consiste en colocar su figura en el centro y agregar pequeñas estrellas, notas musicales y corazones en los espacios libres. También puedes imprimir varias versiones de su rostro para distribuirlas alrededor de una imagen principal.

4. Tres integrantes juntas: Una última alternativa reúne a Rumi, Mira y Zoey en una sola composición. La imagen grupal aprovecha una superficie amplia y combina los colores característicos de cada integrante.