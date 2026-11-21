Las nochebuenas son uno de los elementos naturales más representativos de las celebraciones decembrinas en México. Sus brácteas rojas, rosas, blancas y amarillas son ideales para llenar de color tu casa, pero ¿dónde colocarlas durante Navidad?, festividad en la que puedes optar por estas 8 decoraciones que son tendencia en 2026.

La Nochebuena es originaria de México y pertenece a la familia Euphorbiaceae. Aunque muchas personas identifican sus partes rojas como flores, en realidad son hojas modificadas llamadas brácteas; las flores verdaderas son pequeñas estructuras amarillas que aparecen en el centro. Esto es lo que puedes poner al lado del árbol de Navidad.

¿Dónde colocar las nochebuenas en Navidad? 5 lugares para llenar tu casa de color ¿Dónde colocar las nochebuenas en Navidad? 5 lugares para llenar tu casa de color (IA)

Así puedes colocar las nochebuenas en la casa

1. Cerca de una ventana con iluminación natural: Una de las mejores alternativas consiste en colocar la maceta junto a una ventana orientada al este, oeste o sur, siempre que reciba luz abundante sin exposición solar intensa durante periodos prolongados.

2. Sobre una mesa auxiliar de la sala: Las mesas laterales son otra alternativa cuando reciben suficiente claridad natural durante el día. Una maceta mediana puede acompañar otros elementos decorativos, como velas artificiales, figuras navideñas y caminos de mesa. La recomendación es mantenerla lejos de chimeneas, calefactores, ventiladores y salidas de aire acondicionado.

3. Centro de mesa en el comedor: Una maceta pequeña puede convertirse en el elemento principal de una mesa durante las reuniones familiares. Las variedades rojas y blancas combinan la vegetación con manteles, servilletas y vajillas de tonos neutros. Si eliges este espacio, procura que la planta reciba iluminación natural y evita que permanezca junto a fuentes de calor.

4. Consola del recibidor. Las consolas cercanas a la entrada se ven bien con una maceta sin ocupar demasiado espacio. Evita ponerla junto a las puertas que se abren constantemente hacia el exterior, porque los cambios bruscos de temperatura afectan las hojas y las brácteas.

5. Terraza techada o balcón protegido: Los espacios exteriores también pueden funcionar cuando cuentan con buena iluminación, protección contra el viento y temperaturas templadas.