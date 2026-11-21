Las nochebuenas son uno de los elementos naturales más representativos de las celebraciones decembrinas en México. Sus brácteas rojas, rosas, blancas y amarillas son ideales para llenar de color tu casa, pero ¿dónde colocarlas durante Navidad?, festividad en la que puedes optar por estas 8 decoraciones que son tendencia en 2026.
La Nochebuena es originaria de México y pertenece a la familia Euphorbiaceae. Aunque muchas personas identifican sus partes rojas como flores, en realidad son hojas modificadas llamadas brácteas; las flores verdaderas son pequeñas estructuras amarillas que aparecen en el centro. Esto es lo que puedes poner al lado del árbol de Navidad.
Así puedes colocar las nochebuenas en la casa
1. Cerca de una ventana con iluminación natural: Una de las mejores alternativas consiste en colocar la maceta junto a una ventana orientada al este, oeste o sur, siempre que reciba luz abundante sin exposición solar intensa durante periodos prolongados.
2. Sobre una mesa auxiliar de la sala: Las mesas laterales son otra alternativa cuando reciben suficiente claridad natural durante el día. Una maceta mediana puede acompañar otros elementos decorativos, como velas artificiales, figuras navideñas y caminos de mesa. La recomendación es mantenerla lejos de chimeneas, calefactores, ventiladores y salidas de aire acondicionado.
3. Centro de mesa en el comedor: Una maceta pequeña puede convertirse en el elemento principal de una mesa durante las reuniones familiares. Las variedades rojas y blancas combinan la vegetación con manteles, servilletas y vajillas de tonos neutros. Si eliges este espacio, procura que la planta reciba iluminación natural y evita que permanezca junto a fuentes de calor.
4. Consola del recibidor. Las consolas cercanas a la entrada se ven bien con una maceta sin ocupar demasiado espacio. Evita ponerla junto a las puertas que se abren constantemente hacia el exterior, porque los cambios bruscos de temperatura afectan las hojas y las brácteas.
5. Terraza techada o balcón protegido: Los espacios exteriores también pueden funcionar cuando cuentan con buena iluminación, protección contra el viento y temperaturas templadas.