Una nueva alternativa coreana ha llegado para poder obtener un mejor aspecto de tus labios. El Cloud Lips o labios nube es la alternativa perfecta al gloss o delineador para obtener volumen.

La técnica en cuestión deja de lado los contornos demasiados definidos y los labiales mate para dar paso a una boca con apariencia aterciopelada, suave y ligeramente difuminada.

¿De qué se trata esta técnica coreana?

Los Cloud Lips se caracterizan por combinar una textura mate con una terminación flexible y un ligero efecto satinado. Lo que hace diferente a este estilo de maquillaje es que no busca que la boca luzca perfectamente delimitada, sino que intenta conseguir que el color se integre con el tono natural de los labios.

La clave para esto es ubicar la mayor cantidad de pigmento en la zona central y extenderlo suavemente hacia los extremos. Así es que el contorno quedará ligeramente borroso y obtienes una sensación de mayor profundidad y volumen.

También debes tener en cuenta que esta tendencia pone al arco de Cupido como protagonista. No se debe remarcar con un delineador oscuro, sino que se apuesta por una transición suave entre el color del labial y la piel.

El resultado es un maquillaje moderno, delicado y versátil, que puedes utilizar tanto durante el día como para completar un look de noche. Los tonos rosados, nude, durazno y frambuesa son algunas de las opciones que mejor acompañan este estilo.

Los pasos son:

Preparar los labios con un bálsamo hidratante.

Retire el exceso de producto para evitar que la superficie quede demasiado resbaladiza.

Coloca el labial en el centro de la boca y con la yema de los dedos lo extiendes.

Cuanto más natural y difuminado quede el contorno, mejor será el resultado.