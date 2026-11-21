El maquillaje es una de las herramientas más utilizadas a la hora de mejorar el aspecto de la piel y resaltar lo que más nos gusta del rostro. Algo que no puede faltar es el eyeliner que por lo general suele ser negro.

En este caso te vamos a contar sobre las fórmulas cremosas o puntas ultrafinas que no endurezcan los rasgos ni marquen pliegues. Acá hay tres opciones muy interesantes para tener en cuenta.

¿Cuáles son los mejores eyeliner negro?

Con estas tres opciones podrás hacer un tightlining (delineado invisible entre pestañas) hasta un trazo ascendente sutil:

Delineador Maybelline Lasting Drama Gel

Este delineador es ideal para poder realizar delineado invisible (tightlining) y trazos suavizados que no marcan arrugas. Cuenta con una textura cremosa en gel, es resistente al agua por 24 horas y contiene un acabado intenso.

Delineador Líquido Ojos Hyper Precise Maybelline

Esta opción es muy recomendada para quienes buscan dibujar líneas ultrafinas a ras de pestañas (micro-liner) sin sobrecargar el párpado. Es un producto que se destaca por tener una punta de fieltro extrafina de secado rápido y fórmula a prueba de manchas.

Delineador de Ojos Masterpiece Wow Liner Max Factor

Por último, tenemos esta gran idea para quienes buscan poder difuminar el extremo externo hacia arriba y conseguir un efecto lifting natural. Este es un lápiz waterproof enriquecido con aceite de jojoba que se desliza sin tirar de la piel.

Delinear Estas formas de delineado son increíbles. (Canva/Canva)

Cada una de estas opciones se caracteriza por estar dirigida a un objetivo en específico por lo que debes elegir el mejor para ti.

Un consejo a tener en cuenta es que no debes delinear todo el contorno inferior, sino que debes concentrarte en rellenar la raíz de las pestañas superiores, alargando apenas el rabillo en diagonal hacia la sien para elevar el ojo al instante.