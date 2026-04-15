Los 7 mejores rituales de Luna de abril para la salud, dinero y amor

La Luna de abril de 2026 está marcada por una energía poderosa que nos permite darle más fuerza a los rituales espirituales para atraer salud, dinero y amor.

Esto se debe a que el mes inicia con la Luna Llena o Luna Rosa, que tiene lugar pocos días después del equinoccio de primavera, que se asocia con el nacimiento de nuevos proyectos.

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, explica por qué demandará a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán

Los 7 mejores rituales de Luna para hacer en abril

Salud y bienestar

Baño de purificación lunar

Consiste en llenar una tina o utilizar un recipiente con agua tibia, sal de mar y pétalos de flores blancas. Debes dejar que el agua reciba la luz de la luna por al menos unos minutos y después usarla para bañarte. Mientras de duchas, visualiza cómo cualquier cansancio o malestar físico se desprende del cuerpo.

Carga de cristales sanadores

Debes colocar tus cuarzos, especialmente los verdes o de amatista, en una ventana en la que reciban el resplandor lunar. Después podrás usarlos como amuleto lo que resta del mes.

Los mejores rituales de Luna en abril, para la salud, el amor y el dinero|Pexels: Dan Hadley

Dinero y abundancia

Ritual de la moneda de plata

Coloca una moneda de curso legal dentro de un frasco con agua y agrega una pizca de azúcar. Déjala debajo de la luz de la luna toda la noche y al día siguiente seca la moneda. Después, llévala en tu cartera para atraer la prosperidad.

Cheque de la abundancia

Escribe en un papel en blanco la cantidad o el proyecto financiero que deseas materializar. Ponlo debajo de un saquito de arroz y lentejas en la luz de la luna, así tus proyectos "germinarán".

Estos son los 7 mejores rituales de luna para hacer en abril de 2026|Pexels: Alexey Chudin

Amor y relaciones

Vela rosa de la atracción

Enciende una vela rosa o roja y escribe en un papel las cualidades que deseas en una pareja o las cosas que quieres mejorar en tu relación actual; después, rodéala con un círculo de canela para proteger y endulzar tu vida sentimental.

Agua de Luna

Para el amor propio, deja un vaso con agua mineral bajo la luz de la luna y a la mañana siguiente bébela, pensando que eres digno de amor y respeto.

Ritual de cierre

Carta de manifestación de abril

Escribe una lista con 7 deseos en salud, dinero y amor, y leéla en voz alta a la Luna, después quémala para que la energía lunar haga su trabajo.