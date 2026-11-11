Despídete del burro de planchar: esta es la tendencia que no ocupa tanto espacio

En la mayoría de las casas se utiliza el burro de planchas porque es un artefacto cómodo a la hora de planchar grandes cantidades de ropa. Sin embargo, puede ser un objeto incómodo para quienes cuentan con poco espacio para almacenarlo.

Ante esto es que surge una alternativa que son las mantas térmicas de planchado que ofrecen una opción compacta que permite realizar esta tarea sin desplegar una tabla convencional. Las mismas solamente deben ser extendidas sobre una superficie firme y luego las doblas para guardarlas.

¿Cómo es el funcionamiento de las mantas de planchado?

Estas mantas de planchado se fabrican con diversos materiales que están diseñados para soportar el calor y puedes encontrar modelos que limitan el paso de humedad. También hay algunas con tejidos reflectantes, rellenos aislantes y bases antideslizantes para mantener la estabilidad durante el uso.

Mantas Estas mantas son muy prácticas. (Pinterest/Pinterest)

La principal ventaja frente a las tablas de planchar es que no necesitan patas ni mecanismos de apertura. Lo que debes hacer es colocarla en una mesa para poder planchar diferentes prendas.

El almacenamiento es fácil debido a que se debe esperar a que esté fría para doblarla y guardarla dentro de un cajón o donde más lo desees. Ten en cuenta que no todas las mantas son compatibles con planchas de vapor ni ofrecen la misma protección térmica. Por esta razón, resulta indispensable revisar las especificaciones del fabricante antes de utilizarlas.

¿Cómo se usa la manta de planchado?

La manta de planchado debe ser colocada sobre una superficie plana, estable y que sea resistente al calor como así también para la humedad. No lo coloques sobre aquellos muebles que son sensibles.

Mantas Es una manta que se guarda fácil. (Pinterest/Pinterest)

Antes de comenzar, conviene seguir estas recomendaciones: