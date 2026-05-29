Aceite de oliva y cáscaras de limón: por qué recomiendan y de qué sirve

En medio de las propuestas de remedios caseros en sus diferentes facetas, se indica que el aceite de oliva y cáscaras de limón es un elemento espectacular para ahorrar dinero y ayudar en las labores del hogar. Por eso, presta atención y aprovecha estos elementos que incluso pueden ser vistos como residuos inutilizables.

¿Cómo se puede utilizar el dúo de aceite de oliva y cáscaras de limón en el hogar?

Pese a que las cáscaras pueden pensarse como desechos, todavía contienen aceites esenciales y propiedades aromáticas que se pueden aprovechar de distintas formas. Mientras que el aceite de oliva es un elemento con características hidratantes y abrillantadoras. Por eso, se logra un compuesto de lujo. Aprende a usarlo a continuación.

Limpiador natural de utensilios

Al combinarlos se convierte en un excelente limpiador natural de elementos de acero inoxidable o en general de mantenimiento para piezas metálicas. Los compuestos naturales de las piezas de limón ofrecen una limpieza de manchas de dedos o marcas pequeñas. Mientras que el aceite funciona como una capa protectora ligera.

Abrillantador para muebles

Aunque algunos probablemente quedaron sorprendidos, la combinación de aceite de oliva y cáscaras de limón sirve como un abrillantador de muebles de madera. En este caso el aceite funciona como un perfecto hidratante de la superficie, mientras que el resto de los limones ayuda con el aroma, mas la erradicación del polvo o manchas ligeras.

Para lograr el objetivo basta con derramar las gotas de la mezcla en un trapo suave y frotar delicadamente para devolver el brillo a puertas, mesas o demás muebles.

#hábitosconscientes #ecoseñora ♬ Strategic conversion - Arnon Norton @soy.ecosenora Desde hace tiempo guardo las cáscaras de limón para hacer este desengrasante casero 🍋🌿 Solo las dejo reposar en vinagre blanco y después uso la mezcla para ayudarme a limpiar grasa en la cocina. ✨ reutilizo residuos ✨ reduzco desperdicio ✨ y hago pequeños cambios hacia una limpieza más consciente y con menos tóxicos en casa ⚠️ Solo evita usarlo en mármol, granito o piedra natural, y nunca lo mezcles con cloro. #limpiezasintoxicos

Aromatizante casero

Esta es la opción que requiere un poco más de trabajo para lograr el cometido. Y es que se deben dejar las cáscaras de limón en el aceite de oliva por algunos días. El propósito de esto es lograr que el olor cítrico del fruto se impregne completamente en el aceite y así conseguir un olor sumamente agradable, el cual se puede colocar en pequeñas cantidades en distintos rincones del hogar. Colócala en las ventanas o en la puerta de tu casa para refrescar el ambiente.