Licuar cáscaras de naranja con limón: por qué se recomienda y para qué sirve

Generalmente las cáscaras de las frutas son desechadas ya que no se consumen por costumbres. Sin embargo, después de leer esta nota ya no vas a querer tirar las cáscaras de naranja y limón.

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Licuar cáscaras de naranja con limón se recomienda principalmente por su alta concentración de nutrientes esenciales, fibra y compuestos bioactivos que superan a los de la pulpa. Esta combinación sirve tanto para potenciar la salud desde el interior como para preparar potentes soluciones ecológicas para el hogar.

¿Cuáles son los beneficios de las cáscaras de naranja con limón?

Los beneficios para el organismo son:

Refuerza las defensas: Aporta una megadosis de vitamina C y polifenoles. Estos antioxidantes combaten los radicales libres y protegen las células del daño celular.

Mejora la digestión: La parte blanca de la cáscara contiene pectina. Esta fibra soluble estimula el tránsito intestinal, reduce la acidez y previene el estreñimiento.

Protección cardiovascular: Contiene flavonoides que ayudan a regular el colesterol en plasma. También contribuyen a disminuir la presión arterial.

Propiedades antiinflamatorias: El limoneno, aceite esencial de la corteza, ayuda a reducir la inflamación sistémica.

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Usos prácticos fuera de la cocina

También puedes realizar usos para la limpieza:

Limpiador multiuso: Si licúas las cáscaras con vinagre blanco, obtienes un desengrasante natural. Sirve para desinfectar mesadas, azulejos y piletas sin químicos agresivos.

Abono e insecticida: El líquido filtrado sirve para nutrir las raíces de las plantas. El olor cítrico actúa además como un repelente natural contra hormigas, pulgones y caracoles.

Aromatizante ambiental: Hervir o pulverizar la mezcla licuada neutraliza malos olores de forma inmediata.

Consejos para consumirlo de forma segura

Elige frutas orgánicas: Las cáscaras comerciales suelen tener pesticidas o ceras.

Lava a conciencia: Frota la superficie con bicarbonato de sodio antes de procesarla.

Modera el sabor amargo: La parte blanca (albedo) puede resultar muy amarga. Puedes blanquear las cáscaras en agua hirviendo antes de licuarlas para suavizar el sabor.