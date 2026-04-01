Aclara tu cabello de manera natural con este producto básico de tu cocina

Aunque los avances en conocimiento han permitido la elaboración de productos especializados para diferentes necesidades de salud o de meros asuntos estéticos, algunas personas prefieren apegarse a las soluciones naturales. Y es que se argumenta que los remedios comerciales tienen muchos químicos o son muy agresivos para el cuerpo. Ante eso, este consejo se ha propagado de manera total, al indicar que la manzanilla es un elemento de excelencia para aclarar el cabello.

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¿Por qué la manzanilla ayuda para aclarar el cabello?

Cuando se habla de aclarar el cabello, la realidad es que muchos prefieren ahorrarse el intento por lo hostil que suelen ser los tratamientos como tintes o los propios decolorantes. Por eso, los remedios naturales tienen y han ganado muchos adeptos. En este caso, la manzanilla es prácticamente un tema casi milenario.

El primer punto es que resulta un elemento completamente accesible y económico a la vez. En segundo lugar, es un elemento natural que ilumina el tono del cabello de forma progresiva, esto sin dañar el pelo como probablemente lo hagan algunos tratamientos o productos químicos.

Y como un punto que vale la pena comentar, respecto de lo indicado con este tratamiento natural, es que la manzanilla funciona mejor en cabellos rubios o castaños claros. Esto sucede así por la potencia que se le da a los reflejos dorados, esto al aportar luminosidad natural. Contrario a otros procedimientos, no se trata de un cambio radical de color.

¿Cómo se hace y cómo se aplica este remedio de manzanilla para cabello?

Tal como se planteó desde un inicio, este remedio para el cabello requiere de lo mínimo y es completamente sencillo de aplicar.

Ingredientes

Realización y aplicación