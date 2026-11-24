Aunque el esmalte rojo siempre lidera las celebraciones navideñas, la noche de Año Nuevo invita a renovar la energía con tonos luminosos, festivos y sofisticados. Para recibir el 2027, las tendencias de belleza dejan atrás lo convencional y se van por las uñas efecto champán con destellos dorados, una combinación cálida que evoca el brillo de las copas en el brindis y aporta elegancia inmediata a las manos.

Esta gama cromática, que fusiona matices beige, tonos arena y reflejos metálicos, favorece a todos los tonos de piel, estiliza visualmente los dedos y combina a la perfección tanto con atuendos negros de gala como con prendas blancas, metálicas o de lentejuelas.

5 diseños de uñas efecto champán con destellos dorados para recibir 2027

Efecto glaseado champán

Efecto glaseado champán Efecto glaseado champán

Aplica una base traslúcida en tono champán suave pulida con pigmento efecto perla cálida. En dos uñas por mano, coloca pequeños fragmentos irregulares de papel de oro antes de sellar con brillo espejo.

Degradado glitter dorado desde la cutícula

Degradado glitter dorado desde la cutícula Degradado glitter dorado desde la cutícula

Sobre una base natural en tono nude rosado, aplica partículas de diamantina dorada fina y hojuelas champán desde el borde de la cutícula, difuminándolas suavemente hacia el centro de la uña para dejar la punta limpia y brillante.

Uñas magnéticas Cat Eye en tono champán aterciopelado

Uñas magnéticas Cat Eye en tono champán aterciopelado Uñas magnéticas Cat Eye en tono champán aterciopelado

Utiliza un gel magnético en tono champán o dorado claro y acerca el imán alrededor de la uña para concentrar un halo de luz aterciopelado en el centro, creando un reflejo dinámico que cambia con cada movimiento de las manos.

Punta francesa doble con líneas metálicas doradas

Punta francesa doble con líneas metálicas doradas Punta francesa doble con líneas metálicas doradas

Aplica una base satinada en tono champán claro en toda la superficie y traza dos líneas paralelas muy delgadas en gel cromado dorado siguiendo la curvatura de la punta, dejando un pequeño espacio libre entre ambas.

Destellos estelares minimalistas sobre base perlada

Pinta todas las uñas con esmalte efecto champán con microdestellos satinados y dibuja pequeñas estrellas de cuatro puntas, chispas de luz y puntos diminutos en tinta dorada metálica sobre las uñas de acento.