A casi año y medio de su estreno, lo más probable es que ya conozcas la película de KPop Demon Hunters, pues además de ser una de las películas más vistas de todos los tiempos, millones de fans tanto chicos y grandes aman sus dibujos y su animación, siendo este uno de sus grandes atractivos.

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Como sabemos que es una de las películas favoritas de muchas personas, hoy te compartiremos algunas imágenes de la película de Las Guerreras KPop que no tienen fondo y que tú puedes imprimir, incluso para hacer divertidos stickers de WhatsApp con tus personajes favoritos.

Imágenes de KPop Demon Hunters que puedes imprimir gratis y hacer stickers de WhatsApp

Sin duda alguna, Rumi se ha vuelto uno de los personajes favoritos de las niñas debido a que es la vocalista principal de la agrupación HUNTR/X, donde si bien cada una de las integrantes tiene una gran participación, ella es quien suele destacar un poco más al también ser mitad demonio.

Aunque hablando de las HUNTR/X, es una de las agrupaciones ficticias más populares de todos los tiempos, por lo que no sorprendería que en los próximos años veamos cada vez más de ellas juntas.

Si todo tiene una contraparte en la película, tenemos que hablar de los Saja Boys, quienes con su carisma y talento buscan robar almas, siendo una lección importante sobre el bien y el mal, así como en no creer ciegamente en todo lo que vemos.

Aunque al final Jinu trató de hacer el bien ya era tarde para el camino que había elegido, por lo que Rumi se vio reflejada en él, sobre todo respecto a cómo debe de afrontar el destino, por lo que descubrió que siempre puede elegir el bien.

Por ahora sólo queda esperar a que se estrene la secuela de KPop Demon Hunters en donde conoceremos qué fue lo que pasó con los Saja Boys y sobre todo con Jinu, siendo que Gwi-Ma podría regresar y poner a prueba a Rumi, Mira y Zoey.