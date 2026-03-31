Adiós al animal print tradicional: este es el diseño de uñas que se impone en la temporada

La primavera ha llegado con grandes cambios en la manicura por lo que diseños impensados de han vuelto los elegidos. Una de las propuestas llega a destronar al clásico animal print inspirados en las cebras o leopardos.

Este diseño tiene un punto moderno que no falla y es lo más utilizado en la actualidad. Hablamos de las Deer Print Nails, la tendencia que nadie esperaba y que hoy no puede faltarte.

Las uñas leopardo o cebra son muy utilizados, pero la diferencia la ha marcado el estampado cervatillo. El pelaje de este hermoso animal es la nueva inspiración para tus uñas.

¿Cómo lograr el diseño cervatillo?

Uno de los motivos principales por el cual es de los más elegidos es porque su color base se mueve en una gama cromática de tonos marrones claros que encajan a la perfección con la primavera.

Este tono es muy favorecedor y combina con todo. Además, tenemos que mencionar que sus motas blancas se unen a la otra tendencia de los polka dots. Es por esto que es una gran idea para utilizarlo.

Para lograrlo tienes que hacer lo siguiente:

Tienes que colocar una base con efecto degradado. Para ello tienes que mezclar dos o tres tonos que pueden ser el beige, caramelo y chocolate, con un pincel fino tipo degradado o una esponjita. La idea es crear un fondo difuminado, nada uniforme, que recuerde al pelo.

El siguiente paso es trabajar con capas, se recomienda usar un esmalte en gel ya que el secado es más rápido por lo que evitará que los colores se mezclen demasiado.

Luego vas a realizar las motitas irregulares con ayuda de un pincel muy fino. Debes dibujar pequeños puntos blancos de distintos tamaños. No los coloques perfectos ni simétricos: cuanto más orgánicos, más realistas.

Por último, utiliza el top coat brillante que sella para dar acabado pulido. Si quieres un toque más “bosque invernal”, pues utiliza un mate.