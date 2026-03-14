La manicura americana es la alternativa natural a las francesitas

La manicura francesa es una de las más clásicas y que se utilizan constantemente para lucir manos elegantes. Las mismas cuentan con una base rosada y la punta blanca bien definida. Con el paso del tiempo se ha ido reinventado dando paso a diversas versiones, pero siempre manteniendo la esencia.

Noticias Michoacán del 13 de marzo 2026

En este año se implementan las uñas limpias, minimalistas y delicadas que ganaron terreno en los salones y también en redes sociales. Así es que aparecen estilos que priorizan un acabado prolijo y luminoso, como las milky nails, el baby boomer o las francesas más difuminadas.

¿Qué es la manicura americana?

Una de las tendencias que ha surgido es la manicura americana que es un estilo que mantiene la elegancia de la francesa clásica, pero se inclina por un giro más suave y natural.

Esta manicura parte de la lógica de la francesa, pero se diferencia porque tiene un contraste mucho más sutil. En lugar de colocar la punta blanca bien marcada, debes trabajar con tonos más suaves como los cremas o beiges que se integran mejor con la base de la uña.

Cabe destacar que esto es justamente que lo vuelve atractivo. Con este estilo las uñas se ven cuidadas, prolijas y luminosas, pero sin ese look demasiado rígido o artificial que a veces puede tener la francesa tradicional.

Para lograr ese acabado delicado, los profesionales suelen trabajar con bases en tonos nude o rosados suaves y una punta clara muy difuminada.

Las manicuras profesionales analizan la morfología de la mano antes de decidir qué forma trabajar. Detalles como el largo de los dedos, el tamaño del lecho ungueal o la estructura de la mano pueden hacer que un estilo se vea más armónico que otro.

En general, las formas más estilizadas —como la almendrada o la ovalada— potencian el efecto elegante de la manicura americana, ya que alargan visualmente los dedos y estilizan la mano.