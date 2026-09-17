Cómo hacer un cuadro de los Saja Boys para la habitación: Ideas sencillas

Los Saja Boys se convirtieron en uno de los grupos más reconocidos de KPop Demon Hunters, gracias a su estética, sus personajes y el estilo visual que los caracteriza. Su presencia también puede trasladarse a la decoración para darle un toque diferente y personalizado a cualquier habitación.

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Una de las formas más sencillas de incorporarlos al ambiente es crear un cuadro inspirado en el grupo. Con algunos materiales y elementos gráficos puedes armar una pieza decorativa que refleje su identidad y se adapte al estilo de tu espacio.

¿Qué elementos se necesitan para crear un cuadro de los Saja Boys?

Para crear un cuadro inspirado en los Saja Boys puedes utilizar materiales sencillos y fáciles de conseguir. Una base de cartón grueso, impresiones del logo o de los personajes, pegamento blanco, brillantina y silicón caliente son suficientes para darle forma y relieve a la pieza.

También puedes incorporar tijeras o cúter, un pincel y pinturas o papeles en tonos que recuerden la estética del grupo. Para el fondo, una combinación de colores intensos y detalles brillantes puede ayudar a conseguir un resultado llamativo y personalizado.

¿Cómo crear un cuadro de los Saja Boys?

Para comenzar, imprime el logo de los Saja Boys o las siluetas de los personajes que quieras incluir en el diseño y recorta cada figura con cuidado. Estas piezas servirán como plantilla para trasladar las formas a un cartón grueso, que puedes obtener de una caja de cereal o de otro material reciclado.

Una vez recortadas las figuras de cartón, puedes crear un efecto de relieve colocando varias capas una sobre otra. Después, aplica pegamento blanco con un pincel y añade brillantina plateada o perlada para conseguir un acabado llamativo.

Para el fondo, corta una pieza rectangular de cartón de aproximadamente 33 x 24 centímetros y cúbrela con pegamento y brillantina en tonos rosa o morado. Cuando todas las partes estén secas, utiliza silicón caliente para fijar las figuras sobre la base, procurando distribuirlas de manera equilibrada. Finalmente, deja secar por completo antes de colocar el cuadro en la pared.