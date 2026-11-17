Las decoraciones de Navidad juegan un rol muy importante por lo que surgen muchas ideas para poder llevar a cabo. En este caso te vamos a contar cómo hacer guirnaldas o series navideñas cortas y fáciles en casa.

Una de las opciones más requeridas es una serie de foquitos de papel de colores ya que es una opción económica, rápida y aporta mucha personalidad al instante a tus espacios. Es por esto que tienes que poner manos a la obra.

¿Cómo hacer series navideñas?

Serie de foquitos de papel (Cartulina)

Esta es una buena opción para imitar las luces de colores sin necesidad de utilizar electricidad por lo que se recomienda hacer con niños. Los materiales que se necesitan son: cartulinas de colores, cartulina negra o gris, tijeras, pegamento e hilo grueso o cordón.

Lo que vas a hacer es recortar siluetas en forma de foco o bombilla en los papeles de colores y pequeños rectángulos negros para las bases. Pega cada base al foco y luego únelos a lo largo de un cordón dejando espacios iguales entre sí.

Guirnalda de arbolitos 3D en goma EVA o cartulina

Los pinos colgantes son una gran alternativa de decoración. Los materiales necesarios: Goma EVA (fomi) o cartulina con brillos, silicona líquida y cinta fina.

El procedimiento es muy fácil ya que tendrás que recortar círculos en cuatro tamaños distintos (por ejemplo, de 7 cm, 5.5 cm, 4.5 cm y 3.5 cm), dóblalos a la mitad y pégalos entre sí de menor a mayor dejando la cinta atrapada en el centro para formar cada arbolito.

Serie luminosa con vasos desechables decorados

En el caso de que cuentes con una tira corta de luces LED a pilas, la puedes modificar muy fácil. Lo que necesitas es; una serie de luces LED a pilas, vasos pequeños de papel o plástico blanco, papel de regalo o retazos de tela navideña y pegamento.

Lo que tienes que hacer es forrar los vasos con el papel o tela elegida, luego realiza un pequeño corte en cruz en la base para insertar el foquito LED. Así se va a difuminar la luz.

Vasos Esta es una gran alternativa. (Pinterest /Pinterest)

Guirnalda rústica de rodajas o aros de cartón

Inspirada en adornos navideños reciclados, esta serie aprovecha tubos de papel higiénico o de cocina para lograr un acabado elegante. Materiales: Tubos de cartón, pintura acrílica (blanca, dorada o verde), hilo de yute y pegamento.

Aplasta los tubos, córtalos en aros de 1 cm de ancho, pintarlos y únelos de a cinco o seis para formar estrellas o flores que luego enhebrarás en el hilo de yute.

Serie de pompones y ramas de canela

Por último, tenemos esta idea cálida en la que deberás usar lana verde o roja, ramas de canela, botones pequeños e hilo resistente.

El procedimiento es colocar pompones de lana enrollando el hilo en tus dedos y los atas al centro. Ve colocando en el cordón, un pompón, un botón y una canela, de manera intercalada.