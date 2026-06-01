Poner cuadros es cosa de abuelas: esta es la nueva tendencia para decorar las paredes
El arte sin marco se posiciona como la tendencia más fuerte para decorar las paredes de interiores. Esta propuesta apuesta crea espacios más relajados, personales y contemporáneos.
Los cuadros tradicionales ya no son la única opción para decorar las paredes. En la actualidad, el llamado arte sin marco es la nueva tendencia en hogares modernos gracias a su capacidad para aportar frescura, flexibilidad y un estilo más espontáneo.
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La tendencia del arte sin marco consiste en mostrar piezas artísticas tal como son, apoyadas sobre repisas, muebles o directamente fijadas a la pared sin marcos pesados. Esta corriente decorativa responde a una búsqueda cada vez más frecuente: crear ambientes auténticos que reflejen la personalidad de quienes los habitan.
¿Qué es el arte sin marco y por qué es tendencia en decoración en 2026?
El arte sin marco rompe con las reglas clásicas de exhibición y propone una estética más libre y desenfadada.
- Mayor sensación de ligereza: reduce el peso visual de las paredes. Al eliminar los marcos, las obras se integran de manera más natural al entorno y generan una apariencia más limpia.
- Estilo más personal: crea composiciones únicas. Permite mezclar ilustraciones, fotografías, afiches y obras gráficas de distintos tamaños sin seguir una estructura rígida.
- Facilidad para renovar los espacios: cambia la decoración con frecuencia. Las piezas pueden sustituirse fácilmente sin necesidad de modificar marcos o soportes complejos.
- Menor inversión económica: decora con presupuesto reducido. Prescindir de marcos permite destinar recursos a las obras o a otros elementos decorativos.
Diseño de interiores: ¿Cómo decorar las paredes con arte sin marco?
Los expertos recomiendan apostar por composiciones equilibradas que mantengan armonía visual sin perder naturalidad.
- Apoyar obras sobre repisas decorativas: crea profundidad visual. Esta técnica permite superponer piezas y modificar la composición cuando se desee.
- Combinar distintos formatos: aporta dinamismo. Fotografías, ilustraciones y láminas pueden convivir en una misma pared.
- Utilizar cintas o soportes discretos: destaca la obra. El protagonismo recae en la imagen y no en la estructura que la sostiene.
- Crear galerías informales: refleja personalidad. La disposición libre aporta un aspecto artístico y contemporáneo.
La prestigiosa diseñadora de interiores Kelly Wearstler ha señalado en diversas entrevistas que las composiciones menos estructuradas aportan autenticidad y permiten que los espacios evolucionen con el tiempo. Por su parte, la interiorista británica Abigail Ahern, referente del diseño contemporáneo, destaca que el arte debe sentirse integrado a la vida cotidiana y no necesariamente enmarcado bajo reglas estrictas.
Desde Architectural Digest y Elle Decoration han identificado el arte sin marco como una de las tendencias más relevantes de los últimos años, especialmente en hogares que buscan una estética cálida, creativa y personalizada. La propuesta demuestra que, en decoración, muchas veces menos estructura puede traducirse en más estilo.