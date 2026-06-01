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5 diseños de piñatas caseras de Skye de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños

Son muy fáciles de hacer y quedarán realmente sorprendentes. Las mejores piñatas inspiradas en Paw Patrol.

5 diseños de piñatas caseras de Skye de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños
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Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Si tienes hijos pequeños, lo más probable es que una de sus principales atracciones sea ‘Paw Patrol’ y es que se trata de una de las series televisivas más vistas en el último tiempo, que relata la aventura de un grupo de amigos y en donde cada uno de los personajes tiene características particulares. Por eso, en caso de que tengas un cumpleaños, te vamos a dejar cinco ideas para que puedas hacer de una piñata de manera casera y sin la necesidad de gastar mucho dinero.

No hay dudas de que ‘Paw Patrol’ se han convertido en tendencia en los más pequeños debido a todos los valores que transmite; lo que ha llevado a trascender la pantalla chica y que nos encontramos productos con la imagen de los personajes de esta serie; por lo que suele ser una temática elegida por muchos pequeños, como son las fiestas de cumpleaños, como lo puede ser una piñata.

Noticias Estado De México del 1 de junio 2026

Si tienes próximo una fiesta de cumpleaños de tu pequeño y no quieres gastar demasiado dinero, debes saber que puedes hacer unas piñatas caseras en base al personaje Skye, que son ideas económicas y que son muy sencillas de hacer. A continuación, te dejaremos cuáles son estas cinco ideas fáciles de hacer.

5 ideas para hacer una piñata con la temática Paw Patrol

  • Piñata de Skye de Paw Patrol con tubos de cartón: Es otra de las ideas para tu piñata personalizada y con materiales que tienes en casa como lo son los tubos de cartón que te ayudarán a darle forma a esta piñata de Skye

  • Piñata de Skye de Paw Patrol con globos y conos: Es una de las opciones más fáciles de hacer, ya que cuenta con globos y estrellas, y lo único que tendrás que hacer es darle forma al globo con su cuerpo y los conos serán las patas del personaje

  • Piñata de Skye de Paw Patrol de alto relieve: Es una idea un poco más compleja, pero a diferencia de otras, cuenta con texturas y no tanto con tubos de cartón, pero le gustará a tus invitados y a tu niño

  • Piñata de Skye de Paw Patrol con una caja de cartón: Se trata de una idea más sencilla y en donde no necesitarás de muchos elementos, tan solo de cartón, de cereal y al final pegarle la imagen de Skye

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  • Piñata con la forma de su cabeza: Para esta idea, tendrás que trabajar un poco más para obtener un buen resultado, y podrás utilizar tiras de cartones en donde irás dándole la forma de cabeza.

¿Por qué es popular Paw Patrol?

Cada una de estas son opciones fáciles de hacer que no te llevarán demasiado tiempo y que con un poco de creatividad, podrás lograr algo increíble para personalizar una fiesta de cumpleaños infantil con Skye de Paw Patrol.

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