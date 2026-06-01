¿Litzy regresa a MasterChef? La actriz comparte INÉDITAS fotos de ella y el Chef Cadena en la cocina más famosa de México

En las últimas horas las redes sociales de la exparticipante de MasterChef Celebrity, Litzy, luego de que compartiera una serie de fotografías tomadas desde el foro de la cocina más famosa de México este Domingo de Eliminación del 31 de mayo 2026. En las imágenes aparece junto al Chef Alfonso “Poncho” Cadena, lo que provocó que muchos seguidores se preguntaran si la actriz y cantante estaría preparando un regreso especial al reality culinario.

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Aunque se ha creado conversación digital sobre un posible regreso, todo es pura especulación y añoranza del público, ya que, Litzy solo fue a acompañar a su prometido a la emisión de este fin de semana, pues recordemos que el Chef forma parte de la máxima autoridad culinaria de MasterChef 24/7.

Las fotografías que se encuentran en el perfil de Instagram de la intérprete muestran que no solo fue a acompañar a su pareja sentimental, sino también fue a reencontrarse con compañeros que fueron parte de su paso por el reality.

Lo máximo acompañar a mi don poncho cadena en un domingo de eliminación de MasterChef. Aquí nos conocimos y aquí seguimos! Feliz de encontrarme con gente que adoro, escribió Litzy en la publicación.

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Litzy y el Chef Alfonso Cadena?

La historia entre Litzy y el Chef Poncho Cadena comenzó en MasterChef Celebrity México 2024, donde ella participó y él formaba parte del jurado. Aunque durante las grabaciones prácticamente no convivieron debido a las reglas, ambos han contado que la química surgió dentro de la cocina y que comenzaron a acercarse una vez concluido el reality.

Meses después, la propia cantate confirmó públicamente tener un romance con el Chef asegurando que había encontrado el amor, asimismo, con el paso del tiempo la relación se fortaleció hasta llegar al compromiso matrimonial, anunciado a principios de 2025. Aunque se reveló la gran noticia de su unión religiosa, recientemente la pareja reveló que sus planes de boda fueron pospuestos por compromisos laborales.