Cómo maquillar las mejillas caídas en rostro cuadrado: paso a paso

Cuando tenemos un rostro cuadrado, es importante tener cuidado al momento de maquillar las mejillas caídas, ya que podemos enmarcar en exceso nuestras facciones, haciendo que tengamos un aspecto más osco o bajaremos nuestras facciones.

Noticias Estado De México del 1 de junio 2026

Para que eso no te ocurra, te detallaremos el paso a paso para maquillarte; lograrás un buen aspecto, además de obtener un efecto “lifting” instantáneo. No te pierdas los detalles.

¿Dónde poner rubor en la cara cuadrada?

Para obtener una mejor técnica, consultamos con el Modo IA de Google, quien nos explica que para maquillar las mejillas caídas del rostro cuadrado, es fundamental cambiar la dirección del trazo para poder levantar visualmente. Recomienda los siguientes pasos:



Punto de partida: No sonrías al aplicar el rubor, ya que al bajar da un efecto de caída; hazlo mientras estás seria. Contorno alto: Coloca un contorno por encima del hueso del pómulo con un trazo en línea diagonal desde la mitad de la oreja hacia la sien. Rubor: Aplica el rubor un dedo por encima del contorno, difumina en dirección ascendente y hacia la línea del cabello y sienes. Iluminación: Aplica iluminador en la parte superior del pómulo; llévalo a la sien. Difumina: Usa una brocha angular y haz movimientos circulares en dirección al crecimiento del cabello; así finalizamos con el paso a paso.

¿Cuál es el orden correcto para maquillarse?

Antes de maquillar las mejillas caídas, no olvides previamente preparar la piel con crema y bloqueador solar, con la finalidad de tener un mejor acabado, evitar cuarteaduras y protegerla de los rayos solares.

Una vez que tenemos el primer paso, podemos maquillar todo el rostro, los ojos incluyendo las cejas y, finalmente, arreglar tus labios. Es un orden que podemos aplicar sin ningún problema a rostros cuadrados o con otras formas. Aun así, todas las técnicas pueden variar, ya que cada persona se encarga de hacer su propia versión. No esperes más y prueba el paso a paso que te recomendamos.