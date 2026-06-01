Manualidades de Toy Story: 6 ideas para crear muñecos tejidos de Woody y Buzz Lightyear

Toy Story es una de esas películas que marcaron a más de una generación con las divertidas historias de Andy y sus juguetes. Y aunque este 2026 se cumplen 30 años de su estreno, sus personajes siguen siendo de los favoritos para chicos y grandes, por lo que representan una excelente opción para hacer bonitas manualidades de crochet inspiradas en caricaturas y que son muy fáciles.

Crochet de Toy Story: los diseños más divertidos para hacer manualidades bordadas

Woody y Buzz Lightyear juntos . Aunque en la película no tuvieron el mejor de los comienzos, la dupla de Woody y Buzz Lightyear es una de las más entrañables en Toy Story . Así que una de las mejores ideas para tejer lindos muñecos de crochet

. Aunque en la película no tuvieron el mejor de los comienzos, . Así que una de Jessie la vaquerita. Si de historias emotivas hablamos, Jessie la vaquerita enterneció a todos con la forma en que pasó de ser la favorita de su dueña a estar guardada en cajas de cartón, por lo que no puede faltar en ninguna colección de manualidades de Toy Story. Aquí los detalles importan mucho porque hay que confeccionar muy bien su cabellera pelirroja y su emblemático traje de mezclilla.

6 diseños de muñecos de Toy Story hechos en crochet|Pinterest

Manualidades de Toy Story para llaveros . Las manualidades tipo amigurumi que se ven lindísimas como llavero son una excelente alternativa para crear muñequitos de Buzz Lightyear, el guardián de Toy Story. En estas versiones se tienen que hacer costuras muy apretadas y en un tamaño pequeño; luego se le agrega un aro metálico para que quede como charm.

. Las son una excelente alternativa para crear muñequitos de Buzz Lightyear, el guardián de Toy Story. En estas versiones se tienen que hacer costuras muy apretadas y en un tamaño pequeño; luego se le agrega un aro metálico para que quede como charm. Crochet de los marcianitos. Entre los personajes más tiernos de la trama, definitivamente están los marcianitos que el Señor Cara de Papa salva durante una de sus intrépidas aventuras junto a los juguetes. Para confeccionar los peluches en crochet

6 diseños de muñecos de Toy Story hechos en crochet|Pinterest

Woody en versión kawaii estilo amigurumi . El vaquero Woody era el favorito de Andy y de miles de niños que vieron la saga de Disney y por eso es que hay tantos juguetes inspirados en él (igual que en las películas). Para que se vea original, estas manualidades de Toy Story pueden combinarse con la técnica de amigurumi con efectos de ojos kawaii que le dan una apariencia tierna.

. El vaquero Woody era el favorito de Andy y de miles de niños que vieron la saga de Disney y por eso es que hay tantos juguetes inspirados en él (igual que en las películas). Para que se vea original, que le dan una apariencia tierna. Muñecos de crochet con el señor y la señora Cara de Papa. Otros de los personajes más entrañables de Toy Story es el matrimonio Cara de Papa, que desde que se conocieron tras una Navidad no volvieron a separarse nunca. Y qué mejor que mantenerlos unidos con muñecos de crochet bordados en miniatura, que además son súper sencillos porque no traen tantos detalles.