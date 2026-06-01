Manualidades de Toy Story: 6 ideas para crear muñecos tejidos de Woody y Buzz Lightyear
Si quieres hacer más grande tu colección de juguetes de Toy Story, las manualidades hechas con crochet son una excelente opción para hacer detalles bonitas.
Toy Story es una de esas películas que marcaron a más de una generación con las divertidas historias de Andy y sus juguetes. Y aunque este 2026 se cumplen 30 años de su estreno, sus personajes siguen siendo de los favoritos para chicos y grandes, por lo que representan una excelente opción para hacer bonitas manualidades de crochet inspiradas en caricaturas y que son muy fáciles.
Crochet de Toy Story: los diseños más divertidos para hacer manualidades bordadas
- Woody y Buzz Lightyear juntos. Aunque en la película no tuvieron el mejor de los comienzos, la dupla de Woody y Buzz Lightyear es una de las más entrañables en Toy Story. Así que una de las mejores ideas para tejer lindos muñecos de crochet es con un diseño donde estén juntos, tal como hacían cuando estaban planeando nuevas aventuras.
- Jessie la vaquerita. Si de historias emotivas hablamos, Jessie la vaquerita enterneció a todos con la forma en que pasó de ser la favorita de su dueña a estar guardada en cajas de cartón, por lo que no puede faltar en ninguna colección de manualidades de Toy Story. Aquí los detalles importan mucho porque hay que confeccionar muy bien su cabellera pelirroja y su emblemático traje de mezclilla.
- Manualidades de Toy Story para llaveros. Las manualidades tipo amigurumi que se ven lindísimas como llavero son una excelente alternativa para crear muñequitos de Buzz Lightyear, el guardián de Toy Story. En estas versiones se tienen que hacer costuras muy apretadas y en un tamaño pequeño; luego se le agrega un aro metálico para que quede como charm.
- Crochet de los marcianitos. Entre los personajes más tiernos de la trama, definitivamente están los marcianitos que el Señor Cara de Papa salva durante una de sus intrépidas aventuras junto a los juguetes. Para confeccionar los peluches en crochet se necesitan hilos verdes, azules, morados y blancos. Y para que queden realistas, las antenas y ojos son indispensables.
- Woody en versión kawaii estilo amigurumi. El vaquero Woody era el favorito de Andy y de miles de niños que vieron la saga de Disney y por eso es que hay tantos juguetes inspirados en él (igual que en las películas). Para que se vea original, estas manualidades de Toy Story pueden combinarse con la técnica de amigurumi con efectos de ojos kawaii que le dan una apariencia tierna.
- Muñecos de crochet con el señor y la señora Cara de Papa. Otros de los personajes más entrañables de Toy Story es el matrimonio Cara de Papa, que desde que se conocieron tras una Navidad no volvieron a separarse nunca. Y qué mejor que mantenerlos unidos con muñecos de crochet bordados en miniatura, que además son súper sencillos porque no traen tantos detalles.