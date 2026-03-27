Adiós a las duchas tradicionales: esta es la alternativa en tendencia

El diseño de interior va evolucionando con el tiempo por lo que cada vez vemos más tendencias llamativas. El baño se ha vuelto un lugar de intimidad y desconexión por lo que la decoración es muy importante.

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De esta manera es que las duchas están en el foco de la escena por lo que las tradicionales ya no van más por lo que prioriza la comodidad y el diseño. Este sitio ya no es solo de higiene por lo cual los diseñadores están prestando mucha atención a ello.

¿Cuál es la tendencia que reemplaza a las duchas tradicionales?

Actualmente se están utilizando las duchas al ras del suelo que se integran muy bien a los baños de todos los tamaños y estilos. Se eliminan los bordes y escalones por lo que puedes acceder directamente desde el suelo, es seguro y funcional.

En cuanto a su diseño ayuda a que el baño parezca más amplio y moderno por lo que se puede acompañar de mamparas de vidrio transparente sin marco o con perfiles mínimos. Así obtendrás un espacio con luz, se realza el espacio y quedan ideal con platos de ducha de piedra o resina.

Para mayor seguridad, se recomienda usar platos de ducha que ofrecen una superficie antideslizante y continua. Si el material es de resina vas a obtener una amplia gama de colores, formas y texturas. Estos se fabrican en una sola pieza por lo que no tiene azulejos clásicos y la limpieza es más sencilla.

Hay fabricantes que han diseñado modelos que cuentan con propiedades termoactivas por lo que mantienen la temperatura agradable y reducen la sensación de frío al contacto.

Por último, tenemos que mencionar que se utilizan las mamparas sin marcos ya que dan un aspecto minimalista. Se eliminan los perfiles y bordes metálicos por lo que se integra perfectamente en duchas a ras de suelo y platos de gran formato.