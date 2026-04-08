¡Adiós perchero!: estas son las alternativas para reemplazarlo

Sin dudas, durante mucho tiempo en las casas se utilizó el perchero en la entrada para cumplir la función básica de colgar abrigos, bolsos y accesorios al llegar al hogar. Las tendencias en diseños van evolucionando por lo que este elemento se ha visto reemplazado.

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Actualmente no se busca solo la funcionalidad sino también la optimización del espacio y de bienestar cotidiano. De esta manera es que han surgido alternativas para los tradicionales percheros que se basan en el minimalismo funcional y el aprovechamiento inteligente de cada metro cuadrado son claves en los hogares contemporáneos.

¿Cuáles son las alternativas al perchero?

Bancos de entrada con almacenamiento integrado

Esta es una de las principales opciones ya que tenemos un mueble que tiene asiento y espacio para guardado por lo que puedes guardar zapatos, mochilas o cobijas. Es un elemento que otorga calidez al ambiente y convierte la entrada en un espacio más acogedor.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Rieles de pared con ganchos funcionales

Otra de las opciones es colocar rieles con ganchos cuya instalación es muy fácil debido a que debes instalarlos directamente en la pared y permiten colgar prendas de forma ordenada sin ocupar espacio en el suelo. Encontrarás versiones más minimalistas en madera o metal y este sistema destaca por su flexibilidad ya que se pueden ajustar en altura, extender según las necesidades o combinar con otros elementos decorativos.

Paneles con ganchos ocultos

Por otro lado, tenemos esta alternativa que consiste en colocar paneles con ganchos ocultos o plegables que ofrecen una estética limpia y ordenada. Lo positivo de esto es que cuando no se utilizan, los ganchos quedan integrados en la superficie, generando una apariencia uniforme.

Este es un diseño minimalista.|Pinterest

Consolas estrechas con almacenamiento adicional

Por último, tenemos esta alternativa que incorpora cajones, repisas o canastos que amplían su funcionalidad. Es una buena oportunidad para espacios reducidos, pues permiten organizar llaves, correspondencia y pequeños objetos sin ocupar demasiado espacio.