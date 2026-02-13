4 ideas creativas para reciclar ganchos del ropero que ya no uses: dales una segunda vida
Evita desperdiciar cosas que todavía sirven al reciclar los ganchos de ropa en artículos para el hogar que te ayudarán a tener todo perfectamente organizado.
Los ganchos de ropa son de esas herramientas prácticas para mantener ordenado el armario, ya que con poco espacio pueden organizar toda la ropa y hacer que sea más fácil de encontrar. Sin embargo, a veces compramos de más y luego ya no sabemos qué hacer con las perchas vacías, sin pensar que son artículos que se pueden reciclar para darles un uso útil y no desperdiciar dinero al tirarlas a la basura.
Lo mejor es que no tienes que ser experta en manualidades ni mucho menos, pues al igual que con los sartenes viejos y las sillas que ya no te sirven, se trata de soluciones bastante sencillas de hacer. De modo que en un solo día podrás renovar por completo tu armario y tendrás nuevos artefactos que te facilitarán por completo la vida.
¿Tienes ganchos que ya no te sirven? Así los puedes reciclar para ordenar tu cuarto
Organizador para accesorios. Cuando ya no tengas ropa para colgar en los ganchos de tu clóset, puedes usar estos artículos, lo que le dará orden a tus accesorios y así tenerlos siempre a la mano para esas veces que quieras elevar tus looks.
Toma las perchas y fíjalas en una pared despejada; agrega algunos ganchos adheribles y cuelga tus collares, pulseras y hasta banditas para el pelo. Como ventaja adicional, estarás optimizando los espacios y evitarás que tus joyas se maltraten al enredarse.
Soporte para notas importantes. Las perchas con pinzas no solo son útiles para organizar los pantalones, también sirven para crear soluciones caseras con reciclaje y poner notas que debas tener a la vista.
Ponlos en tu pared con estampas adheribles de doble vista para no tener que usar clavos y ve colocando aquellos avisos importantes, como recetas, citas con el doctor, entre otros.
- Perchero para abrigos y bolsos. Aprovecha las funciones de los "garfios" que traen las perchas de ropa y transfórmalas en percheros para que puedas poner tus abrigos y bolsas cada vez que llegues a casa. Además, tener estos artículos a la mano te ayudará a optimizar tiempos.
Escurridor de trastes para reciclar ganchos. Si vives en un departamento, entonces sabes lo mucho que sirve optimizar espacios sin perder el orden de las habitaciones. En el caso de la cocina, puedes acondicionar un escurridor para tus vajillas favoritas usando solo ganchos de ropa para reciclar que ya no necesitas en el clóset.
Crea una especie de base con cuatro piezas y acomódalas de forma que puedan sostener platos y tazas. Solo procura hacerlo con perchas de plástico para evitar que se pudran cuando pongas cosas mojadas; o bien, solo úsalo con trastes que ya estén secos.