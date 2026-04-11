Adiós persianas: esta es la tendencia para la ventana de tu cocina

Sin dudas, las cortinas o persianas son uno de los elementos clásicos en las ventanas del hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo las tendencias han ido cambiado y los diseñadores recomiendan una nueva alternativa.

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Lo que se busca en la actualidad es que se liberen los espacios para poder darles un uso más práctico, pero que no pierdan la estética. La idea básicamente es poder aprovechar el espacio de la ventana en funcional.

¿Cuál es la nueva alternativa para las ventanas?

La alternativa en cuestión no solo mejora la entrada de luz natural, sino que también permite optimizar cada rincón de la cocina, algo clave en ambientes pequeños o departamentos.

El espacio de la ventana puede ser un punto estratégico dentro de la cocina. Lo que se está utilizando es instalar una pequeña barra o estantes en ese sector, reemplazando las clásicas cortinas o persianas que muchas veces ocupan espacio sin aportar funcionalidad.

Como mencionamos anteriormente, esto permite la entrada de la luz natural al máximo sobre todo si se utilizan repisas de vidrio o materiales livianos. Es un lugar que puedes colocar copas, tazas, frascos o elementos que necesites utilizar a diario.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Esta opción ha tomado relevancia ya que permite liberar espacio en la mesada. Algunos objetos se trasladan a la ventana, se despejan superficies de trabajo que es algo muy valorado en cocinas pequeñas. También es una alternativa económica, ya que no requiere grandes reformas: con una o dos repisas bien colocadas, el cambio es notable.

Para poder llevar a cabo esta tendencia tienes que tener en cuenta lo siguiente:

El primer paso es medir correctamente el espacio de la ventana para elegir repisas que se adapten bien.

Luego, se deben colocar soportes firmes a los lados del marco o en las paredes cercanas, asegurando una buena estabilidad.

Así de fácil es poder optar por la nueva tendencia que se está utilizando en las ventanas.