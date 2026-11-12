Adornos navideños DIY: Cómo hacer botas con botellas de refresco recicladas

La Navidad es una de las épocas más especiales del año para renovar los espacios del hogar, pero la decoración festiva no siempre tiene que implicar grandes gastos. Con un poco de ingenio y la iniciativa de adoptar prácticas más sostenibles, es posible transformar objetos cotidianos en encantadores adornos hechos a mano que llenarán cada rincón de espíritu navideño.

Una de las mejores alternativas ecológicas consiste en reutilizar las botellas de plástico que usualmente terminan en la basura. Combinando este material con cartón y tela de fieltro, podés crear unas originales botas navideñas totalmente personalizadas, ideales para decorar la puerta, la sala o sorprender a todos con una manualidad económica y muy creativa.

¿Qué son las ideas DIY?

Las ideas DIY, que significa “hazlo tú mismo” hacen referencia a la cultura de crear, construir, reparar o modificar objetos y proyectos por cuenta propia, sin la ayuda profesional de un experto.

Esta tendencia abarca desde manualidades y decoración del hogar hasta pequeñas reparaciones o proyectos de moda y belleza. Su principal objetivo es fomentar la creatividad, el ahorro económico y la sostenibilidad mediante la reutilización de materiales. Al apostar por el DIY, cada persona personaliza su entorno, desarrolla habilidades manuales y experimenta la gran satisfacción de crear algo único con sus propias manos.

¿Cómo hacer botas con botellas de refresco?

Para hacer unas originales botas navideñas reutilizando botellas de plástico, el primer paso consiste en limpiar y secar envases grandes. De una de las botellas cortarás una sección recta del cilindro central para formar la caña de la bota, mientras que con la base de otra botella armarás la punta redondeada.

A continuación, apoyarás ambas piezas sobre un trozo de cartón resistente para trazar y recortar la silueta de la suela, fijando la estructura con silicón caliente. Una vez armada la base, comenzarás a forrar toda la superficie con tela de fieltro rojo o verde, estirando con cuidado desde la punta hacia arriba para evitar arrugas y ocultar las uniones.

Bota con botella reciclada (Pinterest)

Finalmente, los detalles decorativos marcarán la diferencia tradicional de la temporada. Podrás pegar un listón dorado alrededor de la suela, sumar una tira de peluche blanco en la abertura superior y adornar el frente con ramas de pino artificial, moños o pequeñas piñas navideñas.