Maquilladores coinciden: esto pasa si te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro después de los 60

El paso del tiempo en el rostro trae consigo una evolución natural en la estética, donde la clave ya no es disimular los años, sino realzar la luminosidad de la mirada. A partir de los 60, los maquilladores coinciden en que los tonos muy oscuros pueden endurecer las facciones, por lo que reemplazar la máscara negra por una marrón se convierte en la alternativa ideal para suavizar la expresión.

Lejos de perder definición, este tono aporta un efecto difuminado que ilumina el contorno de los ojos y respeta la delicadeza de las pestañas maduras. Conocé cómo este sutil cambio cromático logra un acabado mucho más natural, moderno y favorecedor en la rutina diaria.

¿Cómo cuidar la piel después de los 60 años?

A partir de los 60 años, la piel pierde colágeno, elasticidad y lípidos naturales, volviéndose más fina y seca, por lo que requiere una rutina enfocada en la hidratación profunda con cremas ricas en ácido hialurónico, ceramidas y péptidos para restaurar su barrera protectora. Asimismo, es fundamental optar por limpiadores suaves y cremosos que no resequen el rostro, acompañar las mañanas con antioxidantes como la vitamina C y aplicar protector solar de amplio espectro todos los días para prevenir manchas y el fotoenvejecimiento, logrando así mantener la luminosidad y firmeza cutánea de manera constante.

Piel madura (Pinterest)

¿Por qué las maquilladoras recominedan el rímel marrón?

A partir de los 60 años, los maquilladores profesionales coinciden en que reemplazar el clásico rímel negro por uno marrón es uno de los trucos más efectivos para suavizar la expresión y lograr un efecto rejuvenecedor. Mientras que el pigmento negro crea un marco demasiado intenso que endurece las facciones y acentúa las líneas de expresión o la flacidez en el contorno ocular, los tonos chocolate o café aportan profundidad de una manera mucho más delicada y armoniosa.

Según explica Tamara Preece, maquilladora y directora de formación de la marca Uklash, la clave no reside en perder longitud, curvatura o volumen, sino en moderar la intensidad del contraste. El tono marrón permite llevar las pestañas perfectamente definidas y con mucha presencia, pero evitando que el ojo se vea excesivamente maquillado o recargado durante el día.

maquillaje (Canva/Gemini)

En sintonía con este enfoque, la maquilladora de celebridades Erica Taylor destaca que las fórmulas marrones realzan la mirada sin generar un corte duro, logrando iluminar el rostro y potenciar los matices cálidos naturales del iris y las pestañas. El resultado final es una expresión notablemente más fresca, descansada y moderna, ideal para acompañar la evolución natural de la piel madura con elegancia.