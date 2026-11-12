Cómo disimular las líneas de marioneta después de los 40

A partir de los 40 años, es natural notar que los pliegues que van desde las comisuras de los labios hacia el mentón, conocidos como líneas de marioneta, comienzan a hacerse más visibles. Este cambio responde a una combinación de factores propios de esta etapa, como la disminución progresiva de colágeno y elastina, la pérdida de firmeza y la redistribución del volumen facial, lo que puede dar al rostro un aspecto cansado o serio incluso en reposo.

La buena noticia es que no tienes que resignarte a convivir con ellas ni recurrir de inmediato a soluciones drásticas. Hoy existen estrategias muy efectivas que van desde técnicas de maquillaje diseñadas para aportar luz y levantar visualmente la expresión.

¿Cómo disimular las líneas marioneta con maquillaje?

El secreto para disimular las líneas de marioneta con maquillaje no está en cubrirlas con capas gruesas de producto, sino en jugar estratégicamente con la luz para contrarrestar la sombra que genera el pliegue. Comienza preparando muy bien la piel con una crema hidratante ligera para evitar que el maquillaje se cuartee. Luego, elige un corrector líquido fluido, uno o dos tonos más claro que tu piel y sin brillos, y traza una línea muy fina exactamente en el fondo del surco, sin salirte hacia los bordes. Difumínalo dando toquecitos suaves con una brocha pequeña o con el dedo anular, siempre en dirección ascendente hacia las mejillas para crear un efecto de elevación visual.

Maquillaje (krukphoto.com/Pexels)

Para el resto del rostro, utiliza una base ligera y luminosa, pasando por la zona de la boca únicamente con el producto restante en tu esponja para evitar acumulaciones. Si decides sellar, aplica una cantidad mínima de polvo traslúcido ultrafino, ya que el exceso acentúa la textura de la arruga. Finalmente, ilumina sutilmente justo debajo de las comisuras del labio inferior para levantar la expresión y lleva el foco de atención hacia arriba destacando la mirada o aplicando rubor en la parte alta de los pómulos.

¿Cómo cuidar la piel después de los 40 años?

A los 40 años, la piel necesita un cuidado enfocado en estimular el colágeno y retener la hidratación. Es fundamental incorporar principios activos como el ácido hialurónico para rellenar, y los retinoides para mejorar la firmeza y renovar la textura celular.

Cuidado de la piel (Pinterest)

Nunca olvides usar protector solar todos los días para prevenir el envejecimiento prematuro y las manchas. Suma una limpieza suave y una crema nutritiva con péptidos o antioxidantes en tu rutina nocturna para fortalecer la barrera cutánea. La constancia diaria en estos pasos clave mantendrá tu rostro luminoso, elástico y visiblemente rejuvenecido con el paso del tiempo.