3 tendencias en maquillaje que rejuvenecen la mirada a partir de los 50

El maquillaje es un gran aliado a la hora de rejuvenecer la mirada sobre todo cuando el paso del tiempo ha hecho lo suyo. Para esta temporada se deja de lado los productos mates para usar las fórmulas satinadas.

Lo importante es poder elegir los productos que contengan brillos finos y colocarlos de manera correcta. Recuerda que no se deben marcar en excesos los pliegues del párpado.

¿Cuáles son las tendencias en maquillaje?

Los maquilladores profesionales manifiestan que se debe trabajar las texturas y difuminar los productos para conseguir acabados naturales. Los maquillajes en tendencia son:

Sombras satinadas en tonos champán

Este estilo lo que hace es reflejar la luz delicadamente. Además, da la apariencia más despierta de los ojos. Opta por los tonos champán, beige rosado y dorado suave ya que funcionan como opciones versátiles para el día.

A la hora de colocarlo debes aplicar un poco en el centro del párpado móvil. Difumina los bordes con una brocha suave. Recuerda no colocar grands partículas de glitter en los pliegues porque es donde pueden acumularse.

Delineado difuminado en marrón

Se debe evitar el delineado negro intenso debido a que marca mucho y lo que buscamos es un efecto suave. Es por esto que se recomienda usar un lápiz marrón o bronce que debe difuminarse junto a las pestañas superiores, pero no debes hacer una línea rígida.

Levanta la mirada visualmente con un trazo hacia el extremo exterior y difumínalo en dirección ascendente. Un pincel pequeño permite suavizar el color y mantener el resultado ligero.

Sombras en tonos malva y rosa empolvado

El último producto en tendencia son las sombras en tonos malva, rosa viejo y ciruela suave. Si a estos los combinas con una sombra satinada clara pues se ilumina el párpado. Puedes aplicar el rosa en el párpado móvil y el malva en la esquina exterior. Luego vas a difuminar hacia arriba, pero sin extender el pigmento bajo el arco de la ceja.