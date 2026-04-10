3 alimentos que aportan el ácido fólico necesario en el primer trimestre de embarazo

Todos los especialistas de la salud coinciden en que la alimentación es sumamente importante para el cuidado de la salud y el desarrollo del cuerpo humano. A través de estos recibimos los nutrientes que le permiten al organismo funcionar y mantenerse a través de los años.

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En cada etapa de nuestra vida se requieren de ciertos alimentos, principalmente los de origen natural, ya que contienen minerales, vitaminas y fibras que fortalecen nuestro cuerpo, según requiramos. Durante el embarazo, seguramente hay que hacer algunos reajustes alimenticios ya que se persiguen ciertos objetivos.

¿Qué es el ácido fólico?

El Instituto Mayo Clinic afirma que el folato es importante en la formación de los glóbulos rojos y para el crecimiento y la función saludables de las células. Sus expertos señalan que este nutriente es esencial durante el comienzo del embarazo para reducir el riesgo de defectos de nacimiento del cerebro y la espina dorsal.

De acuerdo con esta institución, el folato se encuentra principalmente en verduras de hoja verde oscuro, frijoles, guisantes y frutos secos. Además, aclara que el tipo sintético del folato es el ácido fólico, un componente esencial de las vitaminas prenatales y se encuentra en muchos alimentos fortificados como cereales y pastas.

Alimentos que aportan ácido fólico

Bases de datos como las del Instituto Mayo Clinic han sido puestas bajo la lupa de la Inteligencia Artificial (IA) con el fin de llegar a algunas conclusiones importantes para las mujeres embarazadas. La aplicación Gemini ha remarcado que durante el primer trimestre de embarazo, el ácido fólico (vitamina B9) es crucial para el desarrollo del tubo neural del bebé.

Además, esta IA precisa que, aunque los suplementos suelen ser recomendados por profesionales de la salud, incluir alimentos densos en esta vitamina ayuda a cubrir los requerimientos diarios. Por eso, detalló cuáles son tres de las fuentes naturales más potentes:

Legumbres (especialmente lentejas y garbanzos): Las legumbres son una de las mejores fuentes vegetales de folato.



Aporte: Una sola taza de lentejas cocidas puede proporcionar una gran parte de la ingesta diaria recomendada.

Beneficio extra: Además de ácido fólico, aportan hierro y fibra, lo cual es excelente para combatir el cansancio y mejorar la digestión durante estos meses.

Vegetales de hoja verde (espinacas y acelgas): Como regla general, cuanto más oscura sea la hoja, mayor es su contenido de vitamina B9.



Aporte: Las espinacas crudas o ligeramente cocidas al vapor mantienen mejor sus propiedades.

Sugerencia: Consumirlas en ensaladas o batidos verdes es una forma sencilla de integrarlas sin necesidad de grandes preparaciones.

Espárragos trigueros: Este vegetal tiene una concentración de folato muy alta en una porción pequeña.

