Los 3 alimentos que debes evitar para mantener un peso saludable

La obesidad es una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas derivada de interacciones complejas entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y el entorno más amplio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es por eso que los expertos en salud refuerzan sus recomendaciones para que las personas logren mejorar sus hábitos, se realicen los controles pertinentes y busquen siempre una mejor calidad de vida. Con la Inteligencia Artificial (IA), se puede acceder a información de profesionales relacionada con este tema y es por eso que, en esta oportunidad, pone el foco en alimentos que hay que evitar.

¿Por qué controlar el peso corporal?

Desde el Instituto Mayo Clinic advierten que hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para perder peso. “A menudo, la obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y ambientales, combinados con la alimentación, la actividad física y las opciones de ejercicio”, remarcan sus expertos.

"Durante años se culpó a las personas con obesidad por 'falta de fuerza de voluntad. Que comen mucho y no hacen ejercicio… Pero hoy sabemos que eso es así. "El cerebro regula el hambre y la saciedad con hormonas como la leptina o la grelina. En la obesidad, ese sistema está alterado. No es solo decisión. Es biología." "Además, vivimos en un entorno que promueve el sobrepeso: comida ultraprocesada, poco tiempo para cocinar, ciudades donde moverse es difícil." "Y a eso se suman factores emocionales: ansiedad, estrés, hábitos adquiridos desde la infancia… "Comer no siempre es hambre. A veces es refugio." "Por eso, tratar la obesidad no es solo 'bajar de peso'. Es entender el cuerpo, la mente y el entorno. Y la cirugía puede ser una herramienta poderosa, pero no es la solución definitiva. Requiere un cambio profundo de estilo de vida y apoyo a largo plazo.

Mayo Clinic señala que es más probable que las personas con obesidad desarrollen diversos problemas de salud potencialmente graves, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, ciertos cánceres, problemas digestivos, apnea del sueño, osteoartritis y la enfermedad del hígado graso. En este punto, destaca la importancia de controlar el peso corporal para evitar las enfermedades que se derivan del sobrepeso.

¿Qué alimentos hay que evitar?

En torno a lo señalado, y tras un análisis de diferentes bases de datos, la aplicación Gemini afirma que para mantener un peso saludable y niveles de energía estables, la clave suele estar en identificar aquellos productos que aportan muchas calorías pero muy poco valor nutricional.

Es por eso que esta Inteligencia Artificial señala cuáles son los tres tipos de alimentos que conviene limitar o evitar:

Bebidas azucaradas y gaseosas: Son probablemente la fuente más común de "calorías vacías". Al ser líquidas, el cuerpo no las procesa con la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos.



El impacto: Provocan picos bruscos de insulina, lo que favorece el almacenamiento de grasa abdominal.

Alternativa: Agua mineral con rodajas de limón, infusiones frías o agua con gas.

Ultraprocesados y harinas refinadas: Esto incluye pan blanco, galletitas industriales y snacks empaquetados. Estos productos pierden la fibra durante su procesamiento.



El impacto: Se digieren muy rápido, lo que genera hambre al poco tiempo de haber consumido una gran cantidad de calorías. Además, suelen contener grasas trans y exceso de sodio.

Alternativa: Optar por granos integrales (avena, quinoa, arroz integral) que liberan energía de forma sostenida.

Embutidos y carnes procesadas: Salchichas, fiambres y hamburguesas industriales suelen tener un alto contenido de grasas saturadas y conservantes químicos.

