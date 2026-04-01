Alisa tu cabello y evita el frizz de forma natural gracias al coco
En una más de las propuestas de remedios caseros, se tiene al coco como un verdadero asistente de belleza para el cabello. Esto se indica de su aporte.
Muchas personas tienen un gran interés en portar una melena digna de artista, por lo que utilizan todos los productos posibles para mantener brillosa, luminosa y saludablemente su cabellera. Sin embargo, algunos argumentan que ciertos tratamientos pueden ser muy hostiles. En ese sentido, recomiendan acudir a los remedios naturales, como lo son el coco y el limón. A continuación está la explicación de la ayuda que otorga a tu cabello esta propuesta de procedimiento.
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¿Por qué el coco y el limón ayudan a la salud del cabello?
Los elementos que se utilizan de forma puntual para ayudar a que el cabello luzca reluciente tienen relación con la exposición al calor (planchas) y la utilización de productos que en ocasiones son agresivos para cabellos sensibles. Por ello, las opciones naturales son ampliamente buscadas. Lo que se quiere evitar es el debilitamiento de la fibra capilar, aparición de resequedad y generación de quiebre.
Ahora, en el caso específico del coco y el limón se tiene la certeza de sus propiedades que ayudarán con la hidratación, suavidad y mejorar la textura del pelo desde la primera aplicación. Por ello, se tendrá un cabello más liso, manejable y con brillo natural. Esto último, gracias al jugó de limón.
El beneficio de la leche de coco radica en las grasas naturales, las vitaminas y minerales que fortalecen la salud capilar. En específico, la beneficiada es la cutícula capilar, lo que deja el pelo más suave, alineado y sin exceso de frizz. No es una fórmula mágica, pero es evidente su auxilio para relajar la hebra capilar, controlar el volumen y mejorar la textura del cabello sin dañarlo ante el uso constante de este remedio.
¿Cómo se hace y cómo se aplica este remedio para cabello con coco y limón?
La recomendación para que este tratamiento y su aplicación haga su debido efecto en el cabello es realizar esto dos a tres veces por semana.
Ingredientes
- Un limón
- Media taza de leche de coco
@curiozzon 6 hacks del aceite de coco que nos sabías! Cuál te gustó más? #aceitedecoco #maquillaje #usa #cuidadodelapiel #cabello ♬ sonido original - Curiozzon
Realización y aplicación
- El jugo de limón se vertirá sobre la taza donde está la leche de coco y se mezclará perfectamente
- Humedece tu cabello, pero esto asegurándote que está completamente limpio
- Con suaves masajes para que la mezcla se propague de manera correcta, se harán movimiento desde la raíz hacia las puntas
- Permite que la mezcla actúe en alrededor de 20 minutos
- Enjuague el cabello con mucha agua y lávese como de costumbre, de preferencia con un shampoo suave