Alisa tu cabello y evita el frizz de forma natural gracias al coco

Muchas personas tienen un gran interés en portar una melena digna de artista, por lo que utilizan todos los productos posibles para mantener brillosa, luminosa y saludablemente su cabellera. Sin embargo, algunos argumentan que ciertos tratamientos pueden ser muy hostiles. En ese sentido, recomiendan acudir a los remedios naturales, como lo son el coco y el limón. A continuación está la explicación de la ayuda que otorga a tu cabello esta propuesta de procedimiento.

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¿Por qué el coco y el limón ayudan a la salud del cabello?

Los elementos que se utilizan de forma puntual para ayudar a que el cabello luzca reluciente tienen relación con la exposición al calor (planchas) y la utilización de productos que en ocasiones son agresivos para cabellos sensibles. Por ello, las opciones naturales son ampliamente buscadas. Lo que se quiere evitar es el debilitamiento de la fibra capilar, aparición de resequedad y generación de quiebre.

Ahora, en el caso específico del coco y el limón se tiene la certeza de sus propiedades que ayudarán con la hidratación, suavidad y mejorar la textura del pelo desde la primera aplicación. Por ello, se tendrá un cabello más liso, manejable y con brillo natural. Esto último, gracias al jugó de limón.

El beneficio de la leche de coco radica en las grasas naturales, las vitaminas y minerales que fortalecen la salud capilar. En específico, la beneficiada es la cutícula capilar, lo que deja el pelo más suave, alineado y sin exceso de frizz. No es una fórmula mágica, pero es evidente su auxilio para relajar la hebra capilar, controlar el volumen y mejorar la textura del cabello sin dañarlo ante el uso constante de este remedio.

¿Cómo se hace y cómo se aplica este remedio para cabello con coco y limón?

La recomendación para que este tratamiento y su aplicación haga su debido efecto en el cabello es realizar esto dos a tres veces por semana.

Ingredientes

Realización y aplicación